Musik Richard Ashcroft schließt Reunion von The Verve aus

Richard Ashcroft - Getty - London Kew the Music - JULY 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2025, 14:00 Uhr

Richard Ashcroft hat eine Reunion von The Verve ausgeschlossen. Die Differenzen seien - anders als bei Oasis - nicht mehr zu überbrücken.

Der ‚Bittersweet Symphony‘-Sänger hat Oasis auf deren Comeback-Tour im Sommer unterstützt, aber er bestand darauf, dass ihn das nicht dazu inspiriert habe, seine frühere Band noch einmal zu vereinen. The Verve waren von 1989 bis 1995, von 1997 bis 1999 und noch einmal von 2007 bis 2009 zusammen, doch Ashcroft betont, dass die Unstimmigkeiten zwischen ihnen „schwerer“ zu lösen seien als die Spannungen, die Liam und Noel Gallagher trennten.

„Wir haben dieses Blatt bereits gespielt. Ich glaube nicht, dass es funktionieren würde“, sagte Ashcroft auf die Möglichkeit angesprochen, eine Reunion zu feiern, gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘. „Die Situation von The Verve war eine härtere als die von Oasis – es war eine andere Dynamik als bei Oasis.“ Der 54-jährige Sänger bezeichnete die Oasis-Reunion-Shows als „wunderschöne Sache“, wegen der Art und Weise, wie sie Menschen zusammengebracht hätten: „Es war ein zutiefst kathartischer Sommer für die Crowd und für alle Beteiligten. Die Gesellschaft ist zersplittert, und dieses Gefühl, bei diesen Shows alle zusammenzukommen, fühlte sich so wichtig an.“ Auch für die Fans, vor allem die ursprünglichen, sei die Reunion-Tour ein ganz besonderer Moment gewesen. „Die älteren Fans hatten Oasis vermisst, und sie brachten ihre Kinder mit, die sie noch nie gesehen hatten. Es war ein Moment, der den Kreis schließt.“

In den Jahrzehnten seit der Trennung von Oasis sei viel passiert, doch die Musik habe am Ende alle wieder zusammengebracht: „Wir haben Eltern verloren, wir haben Freunde verloren, wir haben den Traum gelebt und gesehen, wie der Traum verschwand – also bringen Tausende von Menschen diese Emotion mit, und die Songs sind der Katalysator, um diese Emotion auszudrücken. Es war eine wunderschöne Sache.“