Musik Kylie Minogue erhält Entschuldigung vom australischen Premierminister, doch weshalb?

Kylie Minogue attends the launch event for Netflix documentary series ‘Kylie’, - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2026, 11:00 Uhr

Kylie Minogue hat eine öffentliche Entschuldigung vom australischen Premierminister Anthony Albanese erhalten, nachdem dieser in einem Podcast mit einer Bemerkung über die Sängerin für Kritik gesorgt hatte.

Albanese entschuldigte sich „uneingeschränkt“ bei dem Popstar, nachdem er in einem Comedy-Podcast an einem Spiel nach dem Motto „mit wem würdest du schlafen, wen würdest du heiraten und wen würdest du meiden?“ teilgenommen hatte. Im Rahmen einer Schnellfragerunde im Podcast ‚Bush Deep‘ sollte der Premierminister Kylie Minogue, Nicole Kidman und Rhonda Burchmore den drei Kategorien zuordnen. Albanese antwortete zunächst scherzhaft: „Ich habe gerade erst geheiratet … Ich bin erst seit sechs Monaten verheiratet.“ Darauf entgegnete Moderatorin Nikki Osborne: „Aber nehmen wir einfach mal an, es würde schiefgehen …“ Albanese antwortete: „Ganz klar Kylie.“ Die Moderatorin hakte anschließend nach: „Also würdest du Kylie heiraten, mit ihr schlafen und mit ihr ausgehen?“ Darauf erwiderte der Premierminister: „Alles davon.“ Anschließend fügte er hinzu: „Sie ist großartig.“

Die Aussagen lösten jedoch eine kleinere Kontroverse aus. Inzwischen hat Albanese sich deshalb öffentlich bei der preisgekrönten Sängerin entschuldigt. Der seit 2022 amtierende 31. Premierminister Australiens erklärte in einer Stellungnahme: „Ich entschuldige mich uneingeschränkt für diese Bemerkungen.“

Unterdessen sprach Kylie Minogue kürzlich darüber, welche Auswirkungen Ruhm und Erfolg auf ihre psychische Gesundheit hatten. Die 58-jährige Sängerin blickt auf eine jahrzehntelange Karriere im Popgeschäft zurück, räumte jedoch ein, dass dieser Weg nicht immer einfach gewesen sei. Im Gespräch mit ‚Rolling Stone UK‘ sagte sie: „Ich finde es gut, dass heute viel offener über psychische Gesundheit gesprochen wird und darüber, welche Belastungen Berühmtheit mit sich bringen kann. Ich kenne das aus eigener Erfahrung, ich habe das selbst durchlebt.“ Mittlerweile achte sie zudem stärker auf die Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Familie und ihrer engsten Freunde. Die ehemalige Seifenopern-Darstellerin und ältere Schwester der Sängerin Dannii Minogue erklärte: „Ich habe gelernt, damit umzugehen, gemeinsam mit meiner Familie und meinen engsten Freunden. Es war keine bewusste Entscheidung, mein Privatleben möglichst privat zu halten. Es war vielmehr eine Reaktion, um mich selbst und meine Familie zu schützen, denn sie erleben all das schließlich mit.“ Beim Schutz ihrer Privatsphäre verlasse sie sich heute vor allem auf ihren gesunden Menschenverstand. Sie sagte: „Ich kann eine Zeit lang überall präsent sein, Interviews geben und überall auftreten und dann bewusst einen Schritt zurücktreten, innehalten und mich neu sortieren.“