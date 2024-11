Mit Frau und Sohn Richard Gere: Familienauftritt bei Premiere in New York

Richard Gere feierte mit seiner Frau Alejandra und seinem Sohn Homer die Premiere von "The Agency". (eyn/spot)

SpotOn News | 22.11.2024, 19:45 Uhr

Richard Gere hat die Premiere seiner neuen Serie "The Agency" im Beisein seiner Familie gefeiert. Der Schauspieler erschien in Begleitung seiner Ehefrau Alejandra Silva und seines ältesten Sohnes Homer auf dem roten Teppich.

Familienausflug für Richard Gere (75): Der Schauspieler hat am Donnerstagabend (21. November) einen glamourösen Auftritt mit seiner Familie hingelegt. Er erschien zusammen mit seiner Ehefrau Alejandra Silva (41) und seinem ältesten Sohn Homer (24) im New Yorker Museum of Modern Art. Dort feierte seine neue Serie "The Agency" Premiere.

Für den Auftritt auf dem roten Teppich entschieden sich Gere und sein Sohn für einen Partnerlook: Beide kamen in einem dunkelblauen Anzug und mit weißem Hemd zu dem Event. Silva bildete mit ihrem beigen Kleid einen schönen Kontrast zu den beiden Männern. Arm in Arm posierten sie für die Fotografen und schienen sichtlich Spaß zu haben.

Homer stammt aus Richard Geres zweiter Ehe mit der Schauspielerin Carey Lowell (63). Mit seiner dritten Ehefrau Alejandra Silva, mit der er seit 2018 verheiratet ist, hat er zudem zwei weitere Söhne. Alexander und James kamen 2019 und 2020 zur Welt.

Starbesetzte Veranstaltung

Doch nicht nur Richard Gere und seine Familie sorgten bei der Serien-Premiere für einen Hingucker. Zu dem Trio gesellten sich auch einige "The Agency"-Kollegen, darunter Michael Fassbender (47), Jodie Turner-Smith (38) und Jeffrey Wright (58).

"The Agency" ist ein Politthriller, der auf der französischen Produktion "Le Bureau des légendes" (2015) basiert. Die Serie folgt einem verdeckten CIA-Agenten (Fassbender), der nach London zurückkehrt und sich mit seiner Vergangenheit und einer alten Liebe (Turner-Smith) auseinandersetzen muss. Gere spielt seinen neuen Vorgesetzten Bosko. Die Serie feiert am 29. November mit zwei Episoden Premiere auf Paramount+. Produziert wird sie unter anderem von Hollywoodstar George Clooney (63).