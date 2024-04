Stars Richard Gere: Herzerwärmender Tribut für Gossett Jr. Richard Gere hat Louis Gossett Jr. einen glühenden Tribut gezollt. Der preisgekrönte Schauspieler starb am Freitagmorgen (29. März) im Alter von 87 Jahren und Richard, der an der Seite von Gossett in ‚Ein Offizier und ein Gentleman‘ zu sehen war, hat seinen ehemaligen Co-Star mit Lob überhäuft. In einem Statement, das ‚PEOPLE‘ vorliegen soll, beschrieb […]