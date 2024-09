Film Richard Gere über die ‚Pretty Woman‘-Dreharbeiten mit Julia Roberts

Richard Gere and Julia Roberts 4 in Pretty Woman - SKY BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2024, 16:00 Uhr

Der Schauspieler scherzte darüber, dass er in dem Film „keine Chemie“ mit dem Star gehabt habe.

Richard Gere scherzte darüber, dass er in ‚Pretty Woman‘ „keine Chemie“ mit Julia Roberts gehabt habe.

Der 75-jährige Schauspieler sprach über seine Rolle als Geschäftsmann Edward Lewis in der romantischen Komödie von 1990 und witzelte darüber, dass seine Rolle „kriminell zu wenig ausgearbeitet“ war.

Bei einer Meisterklasse bei den Filmfestspielen von Venedig am Wochenende verriet Gere: „Ich habe eine Figur verkörpert, die fast kriminell zu wenig ausgearbeitet war. Es ging im Grunde nur um einen Anzug und einen guten Haarschnitt.” Richard fügte witzelnd hinzu, dass er und die Prostituierte Vivian Ward, die die 56-jährige Julia in dem Film spielte, „keine Chemie“ gehabt hätten: „Ich meine, da gab es keine Chemie. Zwischen diesem Schauspieler und dieser Schauspielerin hat die Chemie offensichtlich nicht gestimmt … so etwas habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das ist eine sexy Szene.“ Gere erzählte zudem, dass eine der kultigsten Szenen des Streifens, in der er sie auf ein Klavier im Ballsaal des Hotels hebt, nicht im Drehbuch gestanden habe. „Wir wussten nicht, wie wir sie später verwenden würden. Am Ende ist sie zu einem integralen Bestandteil des Films geworden. Garry sagte zu mir: ‚Was machst du spät nachts in einem Hotel?‘ Und ich sagte: ‚Nun, ich leide normalerweise unter Jetlag, [das] ist die Zeit, in der ich in einem Hotel bin. Also bin ich die ganze Nacht über wach und normalerweise gibt es irgendwo einen Ballsaal oder eine Bar, und dann suche ich mir ein Klavier und spiele Klavier'“, enthüllte Richard.