Stars Richard Geres ehemaliges Anwesen in Connecticut abgerissen für Luxusbauprojekt

Richard Gere and Alejandra Silva - Getty - Madrid - November - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2025, 18:46 Uhr

Richard Geres einst prächtiges Anwesen in Connecticut ist nun endgültig dem Erdboden gleichgemacht worden.

Der ‚Pretty Woman‘-Star (75) und seine Frau Alejandra Gere (42) verkauften das weitläufige 32 Hektar große Anwesen in New Canaan im Oktober 2024 für 10,75 Millionen Dollar, bevor sie nach Spanien zogen. Wie ‚People‘ berichtet, wird das historische Grundstück nun in ein Luxusprojekt mit neun Anwesen umgewandelt, wie die Pläne der neuen Eigentümer zeigen.

Bevor die Abrissbirne schwang, arbeiteten Experten von Hudson Valley House Parts unermüdlich daran, die architektonischen Schätze im Haus zu retten. Gründer Reggie Young sagte dem Magazin: „Wir haben kürzlich nachgesehen, und das Haus wurde abgerissen. Wir sind dankbar, dass die Käufer uns Zeit gegeben haben, alles zu bergen.“ Das in New York ansässige Unternehmen arbeitete mit Delaware Valley House Parts in New Jersey und Green Circle Auctions zusammen, um zentrale Elemente des Anwesens zu bewahren, darunter antike Einrichtungsgegenstände, kunstvolle Holzarbeiten und originalen Steinbau.

Gere hatte das Anwesen 2022 von Sänger Paul Simon und seiner Frau Edie Brickell gekauft, angeblich mit der Absicht, daraus einen Bauernhof zu machen. Doch diese Pläne änderten sich, als das Paar beschloss, näher bei Alejandras Familie in Spanien zu leben. Gere wurde zuvor von Paul Simons Tochter für den Abriss ihres Elternhauses kritisiert. Lulu Simon machte ihrem Ärger in den sozialen Medien Luft und beschuldigte den Star, ein Versprechen an ihre Familie gebrochen zu haben. Die 30-Jährige schrieb wütend auf Instagram: „Falls sich jemand fragt, ob ich Richard Gere noch hasse – ja, tue ich!“