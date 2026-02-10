Stars Richard Lugner: Karl Guschlbauer tritt in seine Fußstapfen

Cathy und Richard Lugner - 16.01.16 MÃ¼nchen - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2026, 14:00 Uhr

Karl Guschlbauer übernimmt Lugners Erbe und bringt US-Stars zum Opernball.

Nach dem Tod von Richard Lugner, der über Jahre hinweg internationale Promis zum Wiener Opernball einflog, ist es nun Karl Guschlbauer, der diese Tradition fortsetzt. Für den Opernball 2026 hat der 63-jährige Unternehmer die Hollywood-Diva Sharon Stone (67) eingeladen.

Guschlbauer, der in Österreich als „Schaumrollenkönig“ bekannt ist, freut sich besonders über die Teilnahme der Schauspielerin. Er betont, dass Stones Charisma, Eleganz und ihr Engagement für soziale Projekte perfekt zu seiner Vorstellung von „Genusskultur“ passen. Sharon Stone selbst zeigt sich begeistert. Der Opernball sei eine Veranstaltung von internationalem Renommee und die Wiener Oper ein wahrhaft magischer Ort. Sie freue sich sehr darauf, in diese besondere Welt eintauchen zu dürfen.

Neben seiner Rolle als Gastgeber des Opernballs ist Guschlbauer in Österreich auch durch sein Süßwarenunternehmen bekannt, das seit über 42 Jahren typisch österreichische Spezialitäten wie Schaumrollen, Kokoskuppeln und Punschkrapferl herstellt. Die markanten, pinken Stände des Unternehmens sind ein beliebtes Highlight auf Volksfesten im ganzen Land.