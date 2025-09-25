Stars Ricky Hattons Manager erinnert sich an ‚Schock und Verwirrung‘, als er Leiche des Boxers fand

Bang Showbiz | 25.09.2025, 18:00 Uhr

Ricky Hattons Manager war von „Schock und Verwirrung“ erfüllt, als er den leblosen Körper des Boxers entdeckte.

Paul Speak – der fast 30 Jahre lang mit dem ehemaligen Weltmeister zusammengearbeitet hatte – fand seinen Freund Anfang dieses Monats tot in dessen Haus in Greater Manchester. Nun hat er über die Gefühlswelle gesprochen, die ihn überrollte, als er die Szene vor sich verarbeitete.

Paul, der zu Ricky nach Hause gefahren war, um ihn zum Flughafen für einen Flug nach Dubai zu bringen, sagte dem Magazin ‚Boxing News‘: „Die Lichter waren nicht an, was ich seltsam fand. Ich dachte, er hätte verschlafen, aber das ist nicht ungewöhnlich. Leute verschlafen nun mal. Also bin ich reingegangen – ich habe einen Schlüssel – und habe gerufen: ‚Rick, Rick, aufwachen!‘ Ich hörte Musik von oben, also ging ich nach oben … Ich habe ihn mir angesehen … Ich brauchte einen Moment, um das zu verarbeiten.“

Paul erzählt, in einem Zustand von Schock und Verwirrung und Verlust und vielen weiteren Emotionen gewesen zu sein. „Dann rief ich die Polizei und den Krankenwagen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass er es nicht beabsichtigt hat. Das muss der Gerichtsmediziner feststellen, aber er hatte alles, wofür es sich zu leben lohnte.“ Paul beharrte darauf, dass Ricky, der erst 46 Jahre alt war, vor seinem Tod „in einer wirklich guten Verfassung“ gewesen sei und viele Pläne gemacht habe. „Er hatte vereinbart, seine Töchter nächste Woche zu Oasis mitzunehmen. Er plante, nach Thailand zum WBC-Kongress zu gehen und nach seinem Kampf Urlaub zu machen. Er hatte gerade einen Flug nach Teneriffa für Weihnachten gebucht. Ich möchte die Wahrheit sagen, sonst werden die Leute nur spekulieren.“