Film Ridley Scott über ‚Gladiator II‘

Ridley Scott - Alien: Romulus - World Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2024, 16:00 Uhr

Ridley Scott versprach den Fans, dass ‚Gladiator II‘ „so gut“ wie der Oscar-prämierte erste Film sei.

Der 86-jährige Filmemacher ist für den kommenden Actionfilm nach 24 Jahren in die Welt des antiken Roms zurückgekehrt und hat jetzt versichert, dass der Blockbuster das Publikum nicht enttäuschen wird.

Scott verriet in einem Gespräch gegenüber ‚PEOPLE‘: „Er ist so gut wie der erste. Ich habe nicht besser gesagt, er ist genauso gut.“ Der Filmemacher hatte zuvor bekannt gegeben, dass das Projekt, in dem Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal und Joseph Quinn mitspielen, die „größte Actionsequenz“ seiner gesamten Karriere enthält, sogar noch größer als sein historisches Drama ‚Napoleon‘ aus dem Jahr 2023. In einem Interview gegenüber ‚Empire‘ erklärte Ridley: „Wir beginnen den Film mit der wahrscheinlich größten Actionsequenz, die ich jemals gedreht habe. [Sie ist] wahrscheinlich größer als alles in ‚Napoleon‘.“ Und während der Regisseur von dem kommenden Film schwärmt, gab der 28-jährige Mescal zu, dass er gehofft hatte, dass ‚Gladiator II‘ und ‚Wicked‘ das ‚Barbenheimer‘-Phänomen wiederholen könnten, das im letzten Jahr durch ‚Barbie‘ und ‚Oppenheimer‘ ausgelöst wurde, wenn beide Streifen am 22. November in den Kinos erscheinen.