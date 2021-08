Rihanna: In diesem Film hätte sie beinahe mitgespielt

09.08.2021 14:00 Uhr

Musik gab es von Mega-Star Rihanna schon länger nicht mehr. Jetzt hätte sie allerdings beinahe in diesem Film mitgespielt...

Rihanna ist wohl eine der erfolgreichsten Sängerinnen und Geschäftsfrauen überhaupt. Doch auch als Schauspielerin hat sich der Mega-Star schon einige Male behauptet. Jetzt hätte sie fast eine Rolle in dem Film „Annette“ übernommen.

„Eine Rolle, die speziell für sie geschrieben wurde“

Leos Carax, der Regisseur des Musical-Films „Annette“, hat verraten, dass Rihanna für einen Cameo-Auftritt in dem Film, in dem Adam Driver und Marion Cotillard die Hauptrollen spielen, mit an Bord geholt werden sollte. Carax erzählte „USA Today“ über den geplanten Cameo-Auftritt: „Es war eine kleine Rolle, die speziell für sie geschrieben wurde. Sie sollte Rihanna spielen.“

Darum geht es in „Annette“

Der Film erzählt die Geschichte von Driver als Stand-up-Comedian, der sich in Cotillards berühmtes Opernsängerinnen-Alter-Ego verliebt. Das Paar bekommt ein gemeinsames Kind, Annette. Das außergewöhnliche Mädchen legt nämlich schon im Alter von 2 Jahren ein überraschendes und einzigartiges Talent an den Tag.

Diesen Part hätte Rihanna übernommen

Hätte Rihanna – die vor kurzem Parfüm auf den Markt brachte – die Rolle in dem Film gespielt, hätte sie ein Duett mit Annette gesungen. Carax fügte hinzu: „Als Baby Annette berühmt wird, gab es ein Duett zwischen der [Annette] und Rihanna. Aber dann fühlt sich Rihanna von diesem Baby in den Schatten gestellt.“

Die Szene wurde aus dem Film gestrichen

Anfang 2017 berichtete „Variety“, dass Driver und Rihanna in „Annette“ spielen sollten. Ein Repräsentant der Sängerin erklärte später, dass sie in dem Film überhaupt nicht auftreten werde, obwohl sie seit mehreren Monaten mit dem Projekt in Verbindung gebracht wurde. Anstatt einen anderen Superstar als Ersatz für Rihanna zu finden, wurde die erhoffte Szene ganz aus dem Film gestrichen. „Annette“ ist ein Musical ohne gesprochene Dialoge, in dem ausschließlich gesungen wird.

(BANG/AK)