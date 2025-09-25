Stars Rihanna ist Mutter geworden – es ist ein Mädchen!

Rihanna - July 25 - Smurfs LA premiere - credit Avalon - Elizabeth Goodenough/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin verkündet auf Instagram stolz die Geburt ihres dritten Babys.

Rihanna hat ihre erste Tochter zur Welt gebracht.

Die 37-jährige Sängerin gab in den sozialen Medien bekannt, dass sie am 13. September ihr drittes Kind bekommen hat. Neben einem Foto, das sie mit ihrem Baby im Arm zeigt, schrieb sie auf Instagram: „Rocki Irish Mayers. 13. September 2025.“

Rihanna und A$AP Rocky haben bereits zwei gemeinsame Kinder: RZA (3) und Riot (2). Das Promi-Paar – das seit 2020 zusammen ist – hatte im Mai enthüllt, dass es sein drittes Kind erwartet. Ein Insider erklärte damals, dass die beiden schon immer Kinder haben wollten, die kein großer Altersunterschied trennt.

„Rihanna hat sich schon immer eine große Familie gewünscht, deshalb könnte sie nicht glücklicher sein. Rihanna und Rocky freuen sich riesig, dass ihre Familie wächst, und sie können es kaum erwarten, ihren Jungs ein weiteres Geschwisterchen zu schenken“, plauderte Insider gegenüber ‚People‘ aus. „Sie wollten ihre Kinder bewusst dicht aufeinander bekommen, damit sie gemeinsam aufwachsen und eine enge Bindung entwickeln.“ Es sei eine „besondere Zeit“ für die Stars.

Davor hatte ein weiterer ‚People‘-Insider berichtet, dass Rihanna mittlerweile „ganz in der Mutterschaft aufgeht“. Die Chartstürmerin hatte riesigen Erfolg in der Musik- und Modewelt, doch in den letzten Jahren ist die Rolle als Mutter ihr fester Lebensmittelpunkt geworden. „Sie nimmt die Kinder auf jede Reise mit – auch auf Arbeitsreisen. Die Kids sind überall dabei. Sie beschwert sich nie, dass sie müde ist. Sie scheint das Leben einfach zu lieben“, verriet der Vertraute. Rocky habe Rihanna seit der Geburt des ersten Kindes sehr unterstützt. „Die beiden sind extrem ehrgeizig und fleißig. Er ist genauso – man wird ihn nie klagen hören. Zusammen sind sie einfach großartig. Rihanna wirkt wirklich, als wäre sie glücklicher denn je.“