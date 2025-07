Stars Rihanna: Sie wollte immer ein Mädchen

Rihanna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin würde es lieben, Mutter eines kleinen Mädchens zu sein.

Rihanna wollte „schon immer“ ein Mädchen.

Die R B-Sängerin ist derzeit mit ihrem dritten Kind schwanger. Nachdem sie bereits zwei Söhne mit ihrem Partner A$AP Rocky bekommen hat, verriet die 37-Jährige nun, dass sie sich sehr über ein kleines Mädchen freuen würde. Auf die Frage nach dem Geschlecht ihres ungeborenen Kindes sagte Rihanna gegenüber ‚Extra‘: „Ihr müsst abwarten. Oh mein Gott, seid ihr alle dann total enttäuscht, wenn es ein Junge ist?“ Moderatorin Terri Seymour antwortete: „Ich glaube, insgeheim hoffen wir, dass du ein Mädchen bekommst … denn du hast ja schon deine zwei süßen, süßen Jungs.“

Rihanna – die mit A$AP Rocky den dreijährigen RZA und den 23 Monate alten Riot großzieht – gab daraufhin zu, dass sie sich ein Mädchen wünsche. Gleichzeitig betonte die Musikerin, die Erfahrung sehr zu genießen, zwei Jungs großzuziehen. „Ich wollte schon immer ein Mädchen. Aber Gott weiß es am besten, oder? Und ich liebe meine Jungs“, erklärte sie. Die ‚Umbrella‘-Interpretin plauderte außerdem aus, dass der Name ihres ungeborenen Babys wieder mit dem Buchstaben R beginnen wird. „Ich meine, natürlich. Es ist mittlerweile Tradition“, offenbarte sie.

In den letzten Jahren hat Rihanna große Erfolge mit ihren Make-up- und Dessous-Marken gefeiert, während ihre Musikkarriere etwas in den Hintergrund gerückt ist. 2024 gestand die Sängerin, dass das Muttersein ihre Einstellung zu Mode und Stil verändert habe.

„Es ist eher so, dass ich meine Zeit damit verbringe, die Kinder bis ins Detail einzukleiden – und dann denke ich: ‚Was ist das bequemste Outfit, das ich um sie herum tragen kann? Was fühlt sich auf ihrem Gesicht oder Körper nicht unangenehm an oder hindert mich daran, sie richtig zu halten?'“, schilderte sie im Gespräch mit dem ‚Interview‘-Magazin.