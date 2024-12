In stylischen Looks Rihanna und A$AP Rocky: Vertrauter Liebes-Auftritt in New York City

Rihanna und A$AP Rocky: Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne. (paf/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 14:10 Uhr

Auch nach mehreren gemeinsamen Jahren geben sich Rihanna und A$AP Rocky in der Öffentlichkeit wie frisch verliebt. Bei einem Event in New York City konnte das Paar nicht die Augen und Finger voneinander lassen.

Rihanna (36) und ihr Partner A$AP Rocky (36) machen gemeinsame Red-Carpet-Auftritte zur Gewohnheit – und geben sich dabei gerne in der Öffentlichkeit wie frisch verliebt. Nachdem sie am Montag bereits auf einem Event in London zu Gast waren, zeigten sie sich am Mittwoch turtelnd in New York City. Auf dem roten Teppich der Footwear News Achievement Awards strahlte sich das Paar liebevoll an und suchte gegenseitigen Körperkontakt.

Paar präsentierte sich in stylischen Outfits

Rihanna und A$AP Rocky bewiesen zudem erneut modisches Gespür. Die Sängerin wählte ein weißes Kleid mit markantem Kragen und tiefem Ausschnitt. Eine kurze Schleppe und der hohe Beinschlitz verwandelten die langärmelige Robe in einen Hingucker. Dazu trug Rihanna High Heels mit Schnürung und legte sich einen glitzernden Choker um den Hals. Weitere silberne Accessoires und eine Hochsteckfrisur komplettierten den Look.

Rapper A$AP Rocky posierte an ihrer Seite in einer dunklen Lederjacke mit Fellkragen und einer schwarzen Anzughose. Sein brauner Gürtel mit auffälliger Schnalle war ebenso ein Blickfang wie seine Schuhe mit eckiger Zehenpartie. Seine Augen versteckte der Musiker hinter einer Sonnenbrille.

Rihanna und A$AP Rocky fallen gerne auf

Neben dem Promipaar waren weitere Stars bei dem Event am 4. Dezember anwesend, darunter Martha Stewart (83). Die Fernsehmoderatorin erhielt bei der Preisverleihung den Icon Award. Rihanna und A$AP Rocky waren dagegen als Gäste geladen, die für Modekollektionen mit bekannten Labels zusammenarbeiteten. Der Rapper feierte im Juni außerdem sein Debüt auf der Pariser Fashion Week.

Ihren Style stellten Rihanna und ihr Partner zuletzt am 2. Dezember bei den British Fashion Awards gemeinsam zur Schau. Während die "Umbrella"-Interpretin sich in einem plüschigen Hut und flauschigem Mantel in Szene setzte, wählte Rocky einen schlichten Anzug in Marineblau.

Das Musiker-Pärchen soll sich 2012 bei der Probe für den gemeinsamen Auftritt bei den MTV Video Music Awards kennengelernt haben. Im Mai 2022 brachte Rihanna ihren Sohn RZA (2) zur Welt, im August 2023 begrüßte die Familie Sohn Riot (1).