Stars Rihanna verliert rund 36 Millionen US-Dollar

Bang Showbiz | 22.10.2025, 09:00 Uhr

Rihanna verliert rund 36 Millionen US-Dollar nach dem Zusammenbruch ihres Luxusmode-Unternehmens mit LVMH.

Rihanna hat nach dem Zusammenbruch ihres Luxusmode-Ventures mit LVMH fast 36 Millionen US-Dollar verloren.

Die 37-jährige Sängerin tat sich 2019 mit dem prestigeträchtigen Fashion-Konzern zusammen, um unter dem Markennamen ‚Fenty‘ ein High-End-Modelabel zu gründen – offiziell registriert unter dem Namen ‚Project Loud France‘, eine Anspielung auf ihr fünftes Album ‚Loud‘. Ihr finanzielles Investment war beträchtlich: Rihanna stellte 29.988.000 Euro bereit, während LVMH etwa 30 Millionen Euro beisteuerte. Doch das Projekt wurde 2021 eingestellt. Offizieller Grund: eine strategische Neuausrichtung auf ihre Kosmetik- und Dessous-Marken. Nun zeigen Geschäftsberichte der britischen Beteiligungsgesellschaft Denim UK Holdings, über die Rihanna investierte, dass die Sängerin einen Verlust von etwa 36 Millionen US-Dollar erlitten hat.

Die ‚Daily Mail‘, die die Unterlagen einsehen konnte, schrieb, Rihannas Modeprojekt sei „gescheitert“ und 2021 im Zuge der Pandemie eingestellt worden. Den Berichten zufolge konnte Rihanna, die als Designerin selbst eng in den kreativen Prozess eingebunden war, aufgrund der Reisebeschränkungen während der COVID-Zeit weder das Atelier in Paris besuchen noch die italienischen Modehäuser, die ihre Entwürfe produzierten.

Als das Label auf den Markt kam, sorgte es vor allem wegen seiner Preise für Aufsehen: So kostete etwa eine gepolsterte Jeansjacke fast 1.000 US-Dollar, ein korsettiertes Hemdkleid rund 810 US-Dollar. Die Marke war im Ultra-Luxussegment positioniert – im Gegensatz zu Rihannas erfolgreicheren Linien wie ‚Fenty Beauty‘ oder ‚Savage X Fenty‘. In einer gemeinsamen Erklärung zur Schließung erklärten Rihanna und LVMH: „LVMH und Rihanna bekräftigen ihre Absicht, sich auf das Wachstum und die langfristige Entwicklung des Fenty-Ökosystems zu konzentrieren, mit dem Fokus auf Kosmetik, Hautpflege und Lingerie.“