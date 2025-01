Stars Riley Keough: Einfaches Leben vor Michael Jackson

Riley Keough hatte ein „sehr einfaches Leben“, bevor ihre Mutter Lisa Marie Presley Michael Jackson heiratete.

Die 35-jährige Schauspielerin ist die Tochter der verstorbenen Lisa Marie Presley – die im Januar 2023 im Alter von 54 Jahren verstarb – und des Musikers Danny Keough. Sie sprach jetzt offen darüber, dass sich ihre Mutter plötzlich an einen unglaublich wohlhabenden Lebensstil gewöhnte, als sie 1994 den King of Pop heiratete.

Im ‚Call Her Daddy‘-Podcast sagte sie: „Unser Leben war nicht verrückter, weil das schon existierte.“ Riley ist sich aber sicher, dass ihre Mutter das Leben von Michael und ihr eigenes verglich. „Es gab Dinge, die er hatte, die sie nicht hatte. Zum Beispiel hatte sie zu der Zeit kein Flugzeug, solche Dinge. Sie dachte dann: ‚Oh, ich sollte ein Flugzeug haben. Ich sollte dies und jenes haben.‘ Also, unser Leben wurde in dieser Hinsicht irgendwie größer.“ In der Beziehung mit Danny Keough war Lisa Marie zuvor eher die einfachen Dinge gewohnt gewesen und hatte laut Riley weniger im Luxus gelebt. „Davor war sie mit meinem Vater zusammen und ihr Leben war sehr einfach. Zu Hause hatte sie nicht zehn Millionen Assistenten. Sie brauchte das alles nicht. Ich denke, das änderte sich.“

Lisa blieb bis 1996 mit dem ‚Billie Jean‘-Hitmacher Michael verheiratet – der 2009 im Alter von 50 Jahren starb – und war danach von 2002 bis 2004 mit Hollywood-Schauspieler Nicolas Cage verheiratet, bevor sie 2006 zum letzten Mal vor den Traualtar trat, dieses Mal mit Michael Lockwood. Sie trennten sich jedoch zwei Jahre vor ihrem Tod.