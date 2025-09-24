Musik Rita Ora: ‚All Natural‘ ist ihr ‚persönlichster Song‘ aller Zeiten

Rita Ora at Capital Summertime Ball June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 15:33 Uhr

Rita Oras neuer Song ‚All Natural‘ handelt davon, sich selbst zu lieben.

Die 34-jährige Sängerin entschied sich bei der Single, die von dem 42-jährigen Grammy-prämierten Produzenten und Musiker Joel Little produziert wurde, für einen roheren Sound. Sie erklärte jetzt, es sei einer ihrer persönlichsten Songs im Backkatalog.

Rita – deren neue Platte jetzt erschienen ist – sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „‚All Natural‘ ist einer der persönlichsten Songs, die ich je gemacht habe. Für mich geht es darum, zu lernen, jede Seite von sich selbst zu lieben – die starke und die zerbrechliche, das Licht und die Schatten.“ Der Song handele von Wachstum, Heilung und Selbstfindung. „Meine Hoffnung ist, dass die Menschen, wenn sie ihn hören, eine Verbindung zu ihrer eigenen Reise spüren und sich darin gesehen fühlen.“

Über die Zusammenarbeit mit Joel und über den Prozess, den Song zu machen, sagte Rita laut der ‚Wired‘-Kolumne der Zeitung ‚Daily Star‘: „Mit Joel zu arbeiten war ein Geschenk. Er hat diese seltene Fähigkeit, etwas zutiefst Intimes zu nehmen und es in Musik zu verwandeln, die sich jeder zu eigen machen kann.“ Das Musikvideo zu ‚All Natural‘ wurde von ihrem Ehemann Taika Waititi (50) inszeniert, und Rita ist darin in einem weißen Unterhemd, weißer Unterwäsche, wollenen Stulpen und roten High Heels zu sehen.

Obwohl die Sängerin auch in Filmen wie Disneys ‚Descendants: The Rise of Red‘ und ‚Tin Soldier‘ mitgespielt hat, sagte sie kürzlich, dass Musik sie „am Leben“ hält und eines der wichtigsten Dinge in ihrem Leben sei. Im Juni sagte Rita exklusiv zu BANG Showbiz beim Capital’s Summertime Ball mit Barclaycard im Wembley Stadium in London: „Musik ist es, was mich ehrlich gesagt am Leben hält. Ich wache auf mit Musik, sie fließt in meinem Blut. Ich glaube, wir alle brauchen Musik insgeheim auf so viele verschiedene Arten.“