Musik Rita Ora: Emotionaler Tribut an Liam Payne bei den MTV EMAs

Rita Ora - MTV EMAs Host Video Announcement - October 24th 2024 - Rita Ora And MTV - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2024, 10:00 Uhr

Die Sängerin erinnerte mit emotionalen Worten an den verstorbenen One Direction-Star.

Rita Ora hat Liam Payne bei den MTV Europe Music Awards (EMAs) Tribut gezollt.

Die Popsängerin moderierte die Preisverleihung am Sonntag (10. November) im Co-op Live in Manchester. Im Laufe des Events erinnerte sie mit emotionalen Worten an den ehemaligen One Direction-Sänger, der im Oktober im Alter von 31 Jahren gestorben war.

Rita – die mit Liam 2018 an der Single ‚For You‘ zusammenarbeitete – sagte: „Ich möchte mir nur einen Moment Zeit nehmen, um an jemanden zu erinnern, der uns sehr, sehr lieb war. Wir haben ihn kürzlich verloren und er war ein großer Teil der MTV-Welt und meiner Welt. Liam Payne war einer der nettesten Menschen, die ich kannte.“

Die 33-Jährige bemerkte außerdem, dass Liam „einen solchen Eindruck in der Welt hinterlassen hat“. Der Popstar erklärte: „Er hatte das größte Herz und war immer der Erste, der seine Hilfe anbot, wo er nur konnte. Er hat so viel Freude in jeden Raum gebracht, den er betrat und er hat die Welt so geprägt.“

Im Oktober würdigte die ‚Your Song‘-Interpreten ihren Kollegen in den sozialen Medien und gestand, „am Boden zerstört“ zu sein. „Er hatte die gütigste Seele, ich werde ihn nie vergessen“, schrieb sie auf X. „Ich habe es so sehr geliebt, mit ihm zu arbeiten – es war eine Freude, mit ihm zusammen zu sein, auf und abseits der Bühne. Diese tragische Nachricht bricht mir das Herz. Ich sende all meine Liebe und Gebete an seine Familie und seine Angehörigen. Unser Song ‚For You‘ bekommt jetzt eine ganz neue Bedeutung für mich.“