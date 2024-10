Kurz nachdem die Nachricht von Liam Paynes Tod die Welt erschüttert hat, spielte Rita Ora auf der Bühne ihren Duettsong mit Payne - und musste das Lied abbrechen.

Sie verließ ihr eigenes Konzert: Rita Ora (33) überkam während eines Auftritts die Trauer um ihren Kollegen und Freund Liam Payne (1993 – 2024), der kurz vor ihrem Gig verstorben war. "TMZ" hat Bilder ihres Bühnenzusammenbruchs veröffentlicht.

Die Sängerin musste ein Konzert in Japan absolvieren, nur wenige Stunden nachdem die Nachricht von dem tragischen Tod des One-Direction-Stars in Argentinien bekannt wurde. Dann musste sie ihren Hit "For You" spielen – den Song, den sie 2018 zusammen mit Liam Payne für den Film "Fifty Shades Of Grey" aufgenommen hatte.

Während die ersten Takte erklangen, ging Ora nervös auf der Bühne umher, schaute das Publikum unsicher an. Dann musste sich die Britin plötzlich setzen und entschuldigte sich, dass es zu schwierig für sie sei, dieses Lied zu singen. Daraufhin bat sie das Publikum, die Textzeilen zu singen.

Ein vertrautes Schwarz-Weiß-Foto von Ora mit Payne, das sie später auf X und Instagram mit einer bewegten Bildunterschrift postete, erschien auf der überdimensionalen Leinwand hinter ihr. Es zeigt die beiden bei den Tonaufnahmen zum Song. Rita Ora verließ die Bühne, bevor das mutmaßlich von einem Fan gedrehte und veröffentlichte Video abbricht. Es ist unklar, ob die Sängerin zurückgekommen ist oder ob es der letzte Song ihres Konzerts war.

I’m devastated 💔 He had the kindest soul, I will never forget. I loved working with him so much – he was just such a joy to be around on and off stage. This tragic news breaks my heart. Sending all my love and prayers to his family and loved ones. Our song For You takes on a… pic.twitter.com/VxcwdBoJFm

— Rita Ora (@RitaOra) October 17, 2024