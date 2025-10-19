Musik Rita Ora kündigt neues Album und Tour für 2026 an

Rita Ora at Capital Summertime Ball June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2025, 10:42 Uhr

Die britische Popsängerin hat im kommenden Jahr viel vor.

Rita Ora plant, 2026 ein neues Album herauszubringen und auf Tour zu gehen.

Die britische Popsängerin kündigte an, dass sie im kommenden Jahr ihr viertes Studioalbum veröffentlichen und damit auf Tour gehen möchte, nachdem sie sich zuletzt stärker auf andere Bereiche ihrer Karriere – etwa die Schauspielerei – konzentriert hatte.

Im Interview mit einem Radiosender aus Melbourne verriet Rita: „Es wird definitiv ein neues Album geben. Ich bin wirklich sehr fokussiert auf diese Platte und werde damit auf Tour gehen – ich habe seit 2018 kein Album mehr live präsentiert. Meine Karriere war bisher so spannend. Ich habe Filme und Fernsehen gemacht, also viel nach außen gearbeitet. Im neuen Jahr will ich wieder mehr nach innen gehen – aufräumen und alles bewusster angehen.“

Die ‚Heat‘-Interpretin erklärte außerdem, dass sie sowohl in Australien als auch in Neuseeland auftreten möchte, da die beiden Länder seit ihrer Hochzeit mit dem neuseeländischen Regisseur Taika Waititi im Jahr 2022 zu ihrer „zweiten Heimat“ geworden seien. „Ich werde zu 100 Prozent in Australien touren, dann nach Neuseeland gehen und wieder zurück“, kündigte sie an.

Im vergangenen Monat enthüllte die 34-Jährige, dass sie derzeit an einer Dokumentation arbeitet, die intime Einblicke in ihre Karriere geben soll. „Ich filme mich seit acht Jahren selbst, und irgendwann werde ich dieses Material nutzen müssen. Ich hatte schon Umkleiden, die überflutet waren, Outfits, die nicht rechtzeitig ankamen. Manchmal hatte ich keinen Make-up-Artist und musste mich hinter meiner Sonnenbrille verstecken“, schilderte Rita gegenüber der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘.