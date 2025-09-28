Musik Rita Ora plant intime Doku über ihr Leben

Die Popsängerin will den Fans einen privaten Einblick in ihr Leben geben.

Rita Ora hat acht Jahre lang Filmmaterial für eine Dokumentation über ihr Leben gesammelt.

Die britische Popsängerin – die 2012 berühmt wurde, als sie auf DJ Freshs ‚Hot Right Now‘ zu hören war – hat über die Jahre alle Höhen und Tiefen ihrer Karriere festgehalten und plant, dieses Material eines Tages zu veröffentlichen.

Gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚Sun on Sunday‘ verriet sie: „Ich habe mich in den letzten acht Jahren selbst gefilmt und irgendwann werde ich dieses Material nutzen müssen. Ich habe erlebt, wie sich meine Garderobe geflutet hat, mein Outfit nicht rechtzeitig angekommen ist. Manchmal hatte ich keine Make-up-Artistin und musste mich unter meiner Sonnenbrille verstecken.“

Rita und ihr Ehemann, Regisseur Taika Waititi, schreiben derzeit an einem Musical über das katastrophale Fyre Festival von 2017 und planen, die Produktion sowohl in London als auch in New York aufzuführen. Die 34-Jährige erklärte: „Es ist für das West End und Broadway. Wir haben ein brillantes Team. Ich bin sehr aufgeregt darüber. Unser Motto lautet: ‚Was ist das Schlimmste, das passieren kann?'“

Taika führte bei Ritas letztem Musikvideo zu ihrer Single ‚All Natural‘ Regie, und sie ist dankbar, dass der ‚Jojo Rabbit‘-Filmemacher „alles stehen und liegen ließ“, um mit ihr zu arbeiten. Der 50-Jährige ermutigte das Kamerateam sogar dazu, ein paar freizügige Nahaufnahmen seiner Frau zu drehen, während sie in Unterwäsche im Clip tanzte.

„Es ist so lustig. Ich habe gefilmt, und natürlich muss der Kameramann 360-Grad-Winkel aufnehmen. Er ist einer von Taikas besten Freunden – er arbeitet immer mit demselben Team. Er hatte also die Kamera auf und filmte, und Taika sagte: ‚Film den Hintern, film den Hintern'“, enthüllte Rita. Der Kameramann habe daraufhin eingeräumt, sich „nicht wohl“ dabei zu fühlen. „Und Taika sagte: ‚Du kannst das filmen, alles gut! Mach schon!‘ Der Kameramann sagte: ‚Ähm, okay, kann ich machen. Es war so witzig'“, erzählte die Musikerin.