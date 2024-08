Musik Rita Ora: Zusammenarbeit mit Meghan Trainor

Rita Ora - August 2024 - Famous - Manchester Pride BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2024, 18:00 Uhr

Die Musikerin wird für ihr nächstes Album mit dem Star zusammenarbeiten.

Rita Ora wird für ihr nächstes Album mit Meghan Trainor zusammenarbeiten.

Die ‚Ask and You Shall Receive‘-Künstlerin reist im nächsten Monat nach Los Angeles, um mit dem ‚All About That Bass‘-Star ins Aufnahmestudio zu gehen und an ihrem vierten Studioalbum zu arbeiten.

Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Rita und Meghan sind seit Jahren große Fans voneinander. Sie sollten eigentlich schon früher in diesem Jahr ins Aufnahmestudio gehen. Und jetzt reist Rita in die USA, um an ihrem vierten Album zu arbeiten, und sie hat die Zeit mit Meg neu arrangiert.“ Unterdessen verriet die Musikerin vor kurzem, dass sie sich gerne ein „großes Mittagessen“ und einen Tequila gönnt, bevor sie auf der Bühne auftritt. Die 33-jährige Prominente, die am vergangenen Wochenende bei Manchester Pride auftrat, verriet gegenüber ‚The Sun‘: „Ich mag ein gutes, großes Mittagessen, um vor einer Show meine Energie aufrechtzuerhalten.“ Rita fügte hinzu, dass sie sich der LGBTQ+-Community immer zugehörig gefühlt habe, als sie sich daran erinnerte, sich in die Tanzmusik „verliebt“ zu haben, als sie in der Szene in Clubs ging.