Stars Rita Oras Pläne stoßen bei Nachbarn auf Widerstand

Rita Ora at Capital Summertime Ball June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2025, 10:00 Uhr

Rita Ora will in ihrem Garten ein futuristisches Fitnessstudio bauen.

Die 34-jährige Popsängerin besitzt ein denkmalgeschütztes Haus der Kategorie II in Nord-London und hat jetzt einige Anwohner mit ihren Plänen verärgert, im abgesenkten Innenhof des Grundstücks ein Fitnessstudio zu errichten.

Laut der Zeitung ‚The Sun‘ heißt es in einem Einspruch gegen Ritas Pläne: „Bewohner, die dieses Gebiet wegen seiner Ruhe gewählt haben, sollten nicht gezwungen werden, mit künstlicher Beleuchtung, verstärktem Lärm oder dem Verlust der Privatsphäre zu leben.“ Die Anwohner befürchten, dass die Pläne „Konflikte, Beschwerden und sogar Rechtsstreitigkeiten hervorrufen könnten“. In dem Einspruch heißt es weiter: „Obwohl von einer akustischen Isolierung die Rede ist, deutet die Einbeziehung von Falttüren darauf hin, dass Musik und Sprachprojektionen zu jeder Tages- und Nachtzeit stattfinden könnten. Das Nachbargrundstück hat eine strenge Regel, die große Versammlungen oder Partys verbietet – eingeführt, um Frieden und Respekt unter den Nachbarn zu bewahren.“ Ritas Vorschlag untergrabe dieses gemeinsame Verständnis.

Privat steht Rita also gerade vor ein paar Herausforderungen, beruflich läuft es dafür umso besser. Erst kürzlich hat sie verraten, dass sie mit ihrer neuen Musik ihre Sexualität „feiern“ möchte. Die Popsängerin veröffentlichte ihre Single ‚Heat‘ im Juni und deutete an, dass dies ein Vorgeschmack auf das sei, was noch kommen werde. Die Chartstürmerin sagte zu ‚People‘: „Das ganze Thema dieser Platte dreht sich wirklich darum, direkt zu sein, wirklich direkt mit meiner Botschaft und alles, was hinter mir steht, produktionstechnisch, zurückzufahren.“ ‚Heat‘ wurde von Troye Sivan mitgeschrieben, und Rita gibt zu, dass sie „viel gemeinsam“ mit dem Musikstar hat. Die Sängerin – die mit dem Hollywood-Regisseur Taika Waititi verheiratet ist – erklärte: „Ich liebe seine Sexualität und die Art, wie er sie feiert. Ich war wirklich inspiriert, meine Sexualität, meine Sinnlichkeit zu feiern und wieder in meinen Körper zurückzukehren, verstehst du? Und das hat das wirklich verkörpert.“