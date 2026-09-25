Stars Rob Lowe schwärmt vom Singleleben im Hollywood der 80er

Rob Lowe - AVALON - Utah - Jan - 2026 - THE MUSICAL Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 14:00 Uhr

Rob Lowe schwärmt vom Singleleben im Hollywood der 80er.

Rob Lowe hat die Zeit, in der er in den 1980er-Jahren berühmt und Single war, als „unglaublich“ bezeichnet.

Der Star aus ‚The West Wing‘ ist seit 1991 mit Sheryl Berkoff verheiratet, der Mutter seiner beiden Söhne Matthew (33) und John Owen (30). Nun blickte der 62-Jährige auf die frühen Jahre seiner erfolgreichen Karriere zurück und räumte ein, dass die damalige Zeit in vielerlei Hinsicht noch besser gewesen sei, als man es sich „erträumen“ könne. Im Podcast ‚Chicks in the Office‘ sagte er: „Es war einfach eine unglaubliche Zeit. Es war eine unglaubliche Zeit, um in diesem Geschäft zu sein. Es war eine unglaubliche Zeit, Filme zu drehen. Es war eine unglaubliche Zeit zum Feiern. Es war eine unglaubliche Zeit, Single zu sein. Ich würde sie gegen nichts eintauschen. Wenn ich mir die gesamte Menschheitsgeschichte anschaue und mir aussuchen könnte, in welcher Zeit ich hätte leben wollen, dann wäre es diese gewesen.“

Moderatorin Maria ‚Ria‘ Ciuffo erklärte, auch sie hätte gern in den 80ern gelebt. Lowe antwortete: „Es ist besser, als du es dir erträumst. Es war besser, als du es dir erträumst.“ Der Schauspieler erinnerte sich außerdem daran, dass Verabredungen und spontane Pläne damals mitunter unberechenbar waren, weil die Kommunikation wesentlich schwieriger gewesen sei. Genau das habe er jedoch als „wunderschön“ empfunden: „Keine sozialen Medien. Keine Handykameras. Dieses Geheimnisvolle daran war wunderschön.“

Lowe ist der Ansicht, dass Berühmtheit für junge Stars heute eine „Belastung“ sein kann. Seiner Einschätzung nach erleben sie deshalb nicht mehr den Grad an „Spaß“, den er während seiner eigenen Karriereanfänge hatte. Lowe hatte zuvor „Widerstandsfähigkeit“ als entscheidenden Faktor für seine Langlebigkeit in Hollywood bezeichnet. Im Laufe seiner Karriere habe er zahlreiche Herausforderungen überwinden müssen. Auf die Frage nach seiner größten Tugend sagte Lowe gegenüber ‚GQ‘: „Mein Optimismus. Aus Optimismus entsteht Widerstandsfähigkeit, und Resilienz ist wahrscheinlich der wichtigste Schlüssel für das Überleben einer langen Karriere und ein glückliches Privatleben. Man wird niedergeschlagen, steht wieder auf. Man hat einen langen Tag hinter sich und ist am nächsten Tag wieder bereit. Das ist sehr wertvoll.“