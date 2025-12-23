Stars Rob Reiners Kinder geben Update zu Gedenkfeier-Plänen

Rob Reiner and Michele Singer Reiner 2018 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2025, 11:00 Uhr

Jake und Romy Reiner informieren in einem knappen Statement über die Gedenkfeier-Pläne für ihre verstorbenen Eltern.

Die Gedenkfeier für Rob Reiner und Michele Singer Reiner wird „zu einem späteren Zeitpunkt“ stattfinden.

Das Ehepaar wurde am 14. Dezember tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Ihr 32-jähriger Sohn Nick – der mit einer Suchterkrankung zu kämpfen hatte und Berichten zufolge aufgrund von Schizophrenie behandelt wurde – wurde wegen ihres Todes angeklagt. Nun haben sich die anderen Kinder des Paares, Jake (34) und Romy (27), zu Wort gemeldet, um sich für die Anteilnahme zu bedanken und zu bestätigen, dass zu gegebener Zeit eine Gedenkveranstaltung stattfinden wird.

In einer Erklärung ihres Sprechers heißt es: „Jake und Romy Reiner sind weiterhin dankbar für die überwältigende Welle an Liebe und Unterstützung, die sie erhalten haben. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt Informationen zu einer Gedenkfeier zu Ehren ihrer Eltern bekannt geben.“

Romy und Jake hatten den Regisseur und seine Frau zuvor als ihre „besten Freunde“ bezeichnet. In einem Statement sagten sie vergangene Woche: „Worte können den unvorstellbaren Schmerz, den wir jeden Moment des Tages empfinden, kaum beschreiben. Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand jemals erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern, sie waren unsere besten Freunde.“

Die Geschwister bedankten sich außerdem für die Liebe und Unterstützung und baten bei der Diskussion über die Todesumstände ihrer Eltern um „Mitgefühl und Menschlichkeit“. Sie fügten hinzu: „Wir sind dankbar für die zahlreichen Beileidsbekundungen, die Freundlichkeit und die Unterstützung, die wir nicht nur von Familie und Freunden, sondern von Menschen aus allen Lebensbereichen erhalten haben.“ Abschließend verwiesen sie auf das „außergewöhnliche Leben“ ihrer Eltern, für das diese in Erinnerung behalten werden sollten.