"Schlimmer als Darth Vader in Star Wars" Robbie Williams änderte Biopic-Script für Gary Barlow

Robbie Williams bei der Premiere seiner Filmbiographie "Better Man" in Paris am 13. Dezember 2024. (tj/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 23:00 Uhr

Nach Beschwerden seines Take-That-Kollegens Gary Barlow überarbeitete Robbie Williams das Drehbuch für sein Biopic "Better Man" ihm zuliebe noch einmal.

Am 13. Februar 2024 feierte Pop-Skandalnudel Robbie Williams seinen 50. Geburtstag, nur wenige Monate später feierte seine experimentelle Filmbiografie "Better Man – Die Robbie Williams Story" auf dem Telluride Film Festival in Colorado ihre Weltpremiere. In dem von Regisseur Michael Gracey realisierten Biopic wird der britische Sänger durchgehend als computergenerierter Affe dargestellt, während alle weiteren Protagonisten, insbesondere seine Mitstreiter der Kult-Boygroup Take That, von Schauspielern als Menschen verkörpert werden.

Wie die "Daily Mail" berichtet, machte Robbie Williams in einer Ausgabe der britischen "Graham Norton Show", die an Silvester über die Bildschirme gehen wird, genauere Angaben zum Entstehungsprozess dieser außergewöhnlichen Filmbiografie. Dabei verriet er, bei der Entwicklung des Drehbuchs Beschwerden seines Bandkollegen und langjährigen Erzfeindes Gary Barlow (53) wohlwollend berücksichtigt zu haben.

"Rob, ich komme schlimmer rüber als Darth Vader in Star Wars"

"Ich schickte das erste Skript an Gary Barlow und er rief mich an" erklärte Williams demzufolge in der Show. Gegen diese erste Version des Drehbuchs habe der Bandkollege massiven Protest eingelegt und gesagt "Rob, ich komme schlimmer rüber als Darth Vader in Star Wars". Daraufhin habe er zusammen mit dem Regisseur nochmals Änderungen am Script vorgenommen, die Barlow in einem etwas besseren Licht erscheinen ließen. Was genau verändert wurde, behielt er allerdings für sich und betonte nur, dass er mit dem Take-That-Kollegen mittlerweile wieder eine "tolle Beziehung" habe.

Versöhnung mit Barlow nach jahrelanger Feindschaft

Robbie Williams hatte sich 1995 mit dem Band-Frontmann Barlow überworfen und Take That im Streit verlassen, um eine äußerst erfolgreiche Solo-Karriere zu starten. Erst im Jahr 2009 kam es zu einer Versöhnung, 2010 kehrte Williams als offizielles Mitglied der Band zurück.

"Wenn man über meine Vergangenheit spricht, ist sie oft umstritten, und ich war damals ein anderer Mensch", betonte der Superstar in der TV-Show. "Der Film bringt das alles wieder hoch, also ist es super seltsam und ich kann verstehen, dass es für Gary schwer sein könnte." Was die anderen Leute angehe, die er in dem Biopic "vor den Bus stoße", so sei ihm deren Meinung dazu herzlich egal.