Musik Roy Stride: Er soll den nächsten Take That-Hit schreiben

Roy Stride - Warwick Castle 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2025, 09:00 Uhr

Roy Stride verriet, dass er damit beauftragt worden sei, Take Thats bisher „größten Song“ zu schreiben.

Der 46-jährige Musiker, der als Frontmann von Scouting For Girls bekannt ist, schrieb Songs zusammen mit Mark Owen und erzählte, dass der Take That-Künstler trotz jahrzehntelangen Erfahrung in der Musikbranche an der Seite seiner Bandkollegen Gary Barlow und Howard Donald glaubt, dass das Beste noch bevorstehen würde.

Stride erklärte in einem Interview gegenüber der ‚Wired ‚-Kolumne der ‚The Daily Star‘-Zeitung: „Ich habe hier (L.A.) eine Songwriting-Session mit Mark Owen von Take That gemacht und das ist so inspirierend gewesen, weil er so viel erreicht hat. Sie sind die größte Boygroup, die Großbritannien jemals hervorgebracht hat, was könnten sie noch erreichen?“ Der Songwriter fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit mit Owen „inspirierend“ gewesen sei. Stride enthüllte: „Aber er begann die Session mit den Worten: ‚Ich glaube nicht, dass wir schon unseren größten Song geschrieben haben, wir müssen noch mehr erreichen, ich glaube immer noch, dass wir den größten Song aller Zeiten schreiben können.‘ Also ja, es ist ziemlich demütigend, aber auch inspirierend gewesen.“