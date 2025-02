Stars Robbie Williams: Er hat einen Sinn für das Übernatürliche

Robbie Williams - Better Man european premiere 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2025, 16:00 Uhr

Robbie Williams ist der Meinung, dass er übersinnliche Kräfte haben könnte.

Der ‚Angels‘-Künstler, der mit seiner Frau Ayda Field vier Kinder hat, erlebte eine Reihe von Momenten, in denen er an Leute dachte und diese sich plötzlich bei ihm gemeldet haben.

Obwohl der Star zugab, dass es reiner Zufall sein könnte, gab er zu, dass er glaubt, dass noch etwas anderes im Spiel sei. Williams erklärte in einem Gespräch im ‚Weaponized‘-Podcast mit den UFO-Experten Jeremy Corbell und George Knapp: „Man denkt an Leute und sie rufen einen an. Man denkt an Leute und sie schreiben einem E-Mails. Vieles davon könnte Zufall sein.“ Robbie findet dabei jedoch die Häufigkeit, mit der solche mysteriösen Vorfälle geschehen, auffällig. Der Sänger sagte: „Aber die Häufigkeit, mit der das in letzter Zeit passiert, oh wow, das hat meine Aufmerksamkeit erregt.“ Der Musiker interessiert sich zudem sehr für Außerirdische und hatte zuvor behauptet, mehr als einmal UFOs am ​​Himmel entdeckt zu haben. Solche mysteriösen Sichtungen von unbekannten Flugobjekten habe er aber seit Jahren nicht mehr gehabt.