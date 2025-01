Musik Robbie Williams: Er träumt von einem „neuen Rat Pack-Album“

Robbie Williams - Better Man Premiere - Spain - December 4th 2024 - Carlos Alvarez - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2025, 09:00 Uhr

Robbie Williams sprach darüber, dass er ein „neues Rat Pack-Album“ aufnehmen möchte.

Der ,Angels‘-Sänger, der in seiner neuen Filmbiografie ,Better Man‘ eine Affen-Computeranimation seiner selbst spielt, verkündete, dass er gerne neues Material für die kultige Musikgruppe schreiben würde, zu der unter anderem Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop und Peter Lawford gehörten.

Auf die Frage, mit welchen lebenden oder verstorbenen Musikern er gerne zusammenarbeiten würde, verriet Robbie in einem Interview mit dem ,Hollywood Reporter‘: „Ich würde gerne ein neues Rat Pack-Album aufnehmen. Ich denke, das könnte ich machen. Und ob sie mitmachen oder nicht, das liegt dann an ihren Nachlässen, aber wir werden es sehen.” Der 50-jährige Künstler ist kein Neuling, wenn es um Bigband-Musik geht, weil er 2001 ,Swing When You’re Winning‘ und 2013 den Nachfolger ,Swings Both Ways‘ herausbrachte. Neben den Neuaufnahmen von Klassikern wie ,Feel‘, ,Rock DJ‘ und ,She’s The One‘ für seinen Film schrieb Robbie auch den Originalsong ,Forbidden Road‘. Es dauerte jedoch eine Weile, bis er den richtigen Song gefunden hatte, nachdem Regisseur Michael Gracey ihn „freundlicherweise“ darauf hinwies, dass seine früheren Versuche nicht den richtigen Ton getroffen hätten.