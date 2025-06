Stars Selena Gomez hatte ‚den größten Crush‘ auf Ice Cube

Selena Gomez at the Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala - Getty - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.06.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin verrät, dass der Rap-Star früher ihr großer Schwarm war.

Selena Gomez stand früher total auf Ice Cube.

Die Schauspielerin und Sängerin – die mit dem Musikproduzenten Benny Blanco verlobt ist – verriet, dass sie als Kind total in den Rap-Star verknallt war. In einer neuen Folge der YouTube-Reihe ‚GOAT Talk‘ von Complex plauderte sie aus: „Darf ich euch meinen allerersten Schwarm verraten? Ice Cube. Ich war ungefähr fünf und hatte den größten Crush auf ihn.“

Anschließend erklärte die 32-Jährige, warum sie so fasziniert von dem Rapper war: „Es ist total seltsam, aber ich dachte einfach, er würde mich beschützen. Ich sage das nur, weil ich es so als Kind empfunden habe.“

Selena hörte in ihrer Kindheit tatsächlich viel Rap-Musik und war damals auch ein riesiger Fan von Eminem. Die Chartstürmerin offenbarte: „Einer meiner Lieblingsrapper war Eminem, einfach weil ich mit seiner Musik aufgewachsen bin. Mein Vater war DJ und hat alle möglichen Songs neu gemixt, und jedes Mal, wenn ein Eminem-Song kam, war ich total aus dem Häuschen.“

Im Dezember 2024 hatte die Popsängerin ihre Verlobung mit Benny bekanntgegeben. Das Paar wünscht sich gemeinsame Kinder, auch wenn Selena aufgrund gesundheitlicher Probleme keine eigenen Babys austragen kann. Im ‚Jay Shetty Podcast‘ teilte die Musikerin ihre Vorfreude auf ihre Rolle als Mutter. „Ich weiß natürlich nicht, was passieren wird, aber ich liebe Kinder. Ich habe eine elfjährige Schwester, die ich über alles liebe. Ich bringe Kinder so gerne zum Lachen – sie sind einfach so süß“, schwärmte der ‚Only Murders in the Building‘-Star. „Also ja, wenn dieser Tag kommt, freue ich mich riesig darauf.“