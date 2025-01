Stars Robbie Williams: Er überrascht seine Fans mit einem Gratis-Konzert in Melbourne

Robbie Williams - Better Man Premiere - Spain - December 4th 2024 - Carlos Alvarez - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2025, 14:00 Uhr

Robbie Williams hat in Melbourne ein Gratis-Konzert für Tausende seiner Fans gegeben, was zu Straßensperrungen in der Stadt führte.

Der ,Come Undone‘-Hitmacher ist aktuell in Australien, um dort sein neues Biopic ,Better Man‘ zu promoten, und die Organisatoren am Federation Square mussten die Fans zu einem Auslaufgelände in Birrarung Marr leiten, nachdem der Veranstaltungsort für die spontane Show seine Kapazität von 8.000 Personen erreichte.

Ein Sprecher des Veranstaltungsortes verkündete in einem Statement, dass Sicherheit für die Veranstaltung höchste Priorität habe: „Deshalb ergriff Fed Square zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, darunter mehr Sicherheitspersonal, Zäune, Erste-Hilfe-Einrichtungen, zusätzliche Annehmlichkeiten, Wasserspender und eine starke Polizeipräsenz.“ Robbies neuer Film wurde in Melbourne vom australischen Filmemacher Michael Gracey gedreht, während das Projekt von der Regierung von Victoria und der Bundesregierung finanziert wurde. Die Fans des Künstlers versammelten sich schon früh in der Hoffnung, einen Platz in der ersten Reihe bei dem spontanen Konzert zu ergattern. Berichten von ABC News zufolge erklärte der Sänger auf die Frage von den Reportern, warum seine Fans so früh zu dem Event gekommen seien: „Ich mache mir Sorgen um euch in der Sonne und ich mache mir auch Sorgen um eure Entscheidungen. Gott segne euch, ich liebe euch, ich bin dankbar, ich hoffe, dass ihr genug getrunken habt und hydriert seid.“