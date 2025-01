Stars Robbie Williams: Fauxpas gegenüber Madonna

Bang Showbiz | 17.01.2025, 16:00 Uhr

Robbie Williams gab zu, dass er sich gegenüber Madonna wie ein „Arschl***“ verhalten habe.

Der 50-jährige ehemalige Take That-Sänger bedauert eine frühere Stichelei über das Alter des Superstars gegenüber Andy Cohen und verriet, dass er eigentlich großen „Respekt“ vor der 66-jährigen ,Vogue‘-Künstlerin und ihrer Musik habe.

Williams erzählte in einem Interview mit SiriusXM Hits 1: „Das ist nicht nett von mir gewesen. Und außerdem verehre ich sie absolut und ich liebe sie. Das Problem mit den Briten der 90er war, dass es um Wrestling ging. Man hat diese Sache in der Presse gemacht – was mich zu dem machte, was ich bin und uns zu dem gemacht hat, was wir sind – man füllt eine Lücke. In den 90ern und am Ende dieser Zeit hat man manchmal eine Lücke gefüllt, indem man gemein, aber witzig war.“ Der Star fügte hinzu: „Ich verehre sie, ich respektiere sie, ich liebe ihre Musik, ich liebe alles an ihr, alles, was sie in ihrer Karriere geschafft hat. Ich war ein Arschloch. Ich kann ein Arschloch sein.“ Im selben Interview, um sein neues ,Better Man‘-Biopic zu promoten, in dem Robbie von einem computeranimierten Affen gespielt wird, verkündete er auch seine Bewunderung für Taylor Swift. Der Prominente lobte die 35-jährige Sängerin insbesondere für die Art und Weise, wie sie mit den Schattenseiten, einer der größten Stars weltweit zu sein, mit so viel „Haltung“ umgeht.