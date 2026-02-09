Stars Robbie Williams hat sich ‚eine Million Mal‘ bei Gary Barlow für sein Verhalten entschuldigt

Gary Barlow and Robbie Williams perform Shame - Twickenham - 2010 - photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2026, 18:30 Uhr

Robbie Williams hat zugegeben, dass er sich immer noch schuldig fühlt wegen der Art und Weise, wie er Gary Barlow während ihrer schwierigsten Jahre behandelte.

Er sagte Fans, er habe sich „eine Million Mal“ für sein Verhalten entschuldigt, das ihre langjährige Fehde befeuerte. Bevor er im Rahmen seiner ‚Long 90s Tour‘ am Sonntag (8. Februar) im Londoner Veranstaltungsort O2 Academy Brixton ‚Ego a Go Go‘ performte, sprach der 51-jährige Star über diese Zeit, die in der Take-That-Netflix-Dokuserie thematisiert wird.

Robbies und Garys Beziehung zerbrach bekanntermaßen Mitte der 90er, als Take That ihren kommerziellen Höhepunkt erreichten. Robbie, damals das jüngste Mitglied, geriet mit Gary über kreative Kontrolle und die Ausrichtung der Band aneinander. 1995 eskalierten die Spannungen so weit, dass Robbie die Gruppe nur wenige Wochen vor ihrer finalen Tour verließ und Gary die Band anführen musste. Es folgte einer der öffentlichsten Streitfälle der britischen Popgeschichte.

Robbie verspottete Gary (55) in den späten 90ern und frühen 2000ern wiederholt in Interviews. Er veröffentlichte ‚Ego a Go Go‘ – genau den Song, den er am Sonntag ankündigte – der ihre Fehde offen thematisierte. Gary hingegen blieb weitgehend still, gab später jedoch zu, dass die Trennung ihn „am Boden zerstört“ habe und er persönlich wie beruflich zu kämpfen hatte. Mehr als ein Jahrzehnt sprachen die beiden kaum miteinander. Erst Ende der 2000er begann sich ihre Beziehung zu verbessern, nachdem Robbie in einer Phase der Reflexion und Erholung wieder Kontakt aufnahm.

2010 standen sie im Rahmen der ‚Progress‘-Ära von Take That erstmals seit den 90ern wieder gemeinsam auf der Bühne und schrieben zusammen Songs. Beide sprachen später über das emotionale Gewicht dieser Versöhnung, wobei Robbie wiederholt den Schmerz anerkennt, den er verursacht hatte. Über die Serie sagte er: „Was für ein A**loch ich in Episode zwei bin. Die selbstgefälligste Person, die jemals auf der Welt gelebt hat. Gary Barlow sollte der Gemeine sein, aber ich bin verdammt gemein. Was für ein schrecklicher Idiot ich war.“ Er scherzte: „Es ist jetzt nicht schön, aber damals hat es verdammt Spaß gemacht.“