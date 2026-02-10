Stars Robbie Williams holt viralen Superfan aus ‚Take That‘-Doku in Wolverhampton auf die Bühne

Robbie Williams - O2 Academy Brixton London February 2026 - Tina Korhonen/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2026, 18:00 Uhr

Ein Robbie-Williams-Superfan, der durch die jüngste Netflix-Dokumentation über Take That viral ging, stand am Montagabend (9. Februar) in Wolverhampton gemeinsam mit dem Sänger auf der Bühne.

Jemma Williamson, heute Kindergärtnerin und in Wolverhampton lebend, war vor mehr als 30 Jahren erstmals aufgefallen, als sie vor einer Autogrammstunde von Take That in Chester gefilmt wurde. Die damals 14-Jährige war aus dem Wirral angereist, um ihr Idol zu treffen, kam jedoch nicht in die Veranstaltung hinein. Trotzdem blieb sie vor Ort und richtete eine begeisterte Botschaft an die Kamera, in der sie Robbie bat, sie anzurufen – ein Clip, der in der Netflix-Serie erneut gezeigt wurde und viral ging.

Während seines Konzerts in The Halls in Wolverhampton lud Robbie Williamson auf die Bühne ein, um den Moment nachzustellen. Er sagte: „Bitte begrüßt Jemma aus der ‚Take That‘-Dokumentation.“ Neben ihm stehend wiederholte sie ihre inzwischen legendären Worte: „Robbie ist mein Lieblingsmitglied, weil er wunderschöne Augen und einen tollen Körper hat und mich jederzeit anrufen kann.“

Robbie fragte scherzhaft, ob sie nach der Ausstrahlung der Doku Anrufe erhalten habe, worauf sie erklärte, dass die Nummer, die sie in den 1990ern angegeben hatte, längst nicht mehr funktioniere. Das Publikum reagierte mit lautem Jubel, als der 51-jährige Sänger sie umarmte, bevor sie wieder zu ihrem Platz zurückkehrte. Der ursprüngliche Doku-Clip erhielt mehr als 107.000 Likes auf Instagram, nachdem Robbie versucht hatte, während der Serie die alte Telefonnummer anzurufen und damit eine Welle der Nostalgie bei Fans auslöste. Williamson sagte: „Ich glaube, das hat bei vielen Menschen ein Gefühl von Nostalgie ausgelöst.“