Musik Robbie Williams: Karriere wie Rod Stewart

Robbie Williams - Better Man european premiere 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.01.2025, 16:20 Uhr

Der ehemalige Take-That-Star wünscht sich eine Karriere wie Rod Stewart.

Robbie Williams wünscht sich eine Karriere wie Rod Stewart.

Der 50-jährige Sänger ist bereits seit Jahrzehnten erfolgreich, nachdem er in den Neunziger Jahren seinen Durchbruch mit Take That schaffte. Obwohl er sich nichts mehr beweisen muss, wünscht sich Robbie, dass er ähnlich wie sein Landsmann noch viele weitere Jahre auf der Bühne stehen darf. Stewart, der mit Hits wie ‚Maggie May‘ Musikgeschichte schrieb, nimmt auch im Alter von 80 Jahren weiterhin Musik auf und gibt regelmäßig Konzerte. Im Gespräch mit der Zeitung ‚Daily Star Sunday‘ sagte Robbie: „Ich kann nur raten, wie meine Zukunft aussehen wird. Und wenn man sich irgendwie an Rod Stewart orientieren darf, dann hatte ich eine ähnliche Karriere wie Rod Stewart. Und er darf immer noch Rod Stewart sein. Ich hoffe, dass die Öffentlichkeit es mir erlaubt Robbie Williams zu sein, wenn ich im Alter von Rod Stewart bin.“

Der ‚Angels‘-Interpret hat erst vor kurzem sein Biopic ‚Better Man‘ in den USA veröffentlicht und hofft darauf, dass der Film so einen großen Eindruck hinterlassen wird, dass er endlich auch in Nordamerika auf Tour gehen darf, wo Robbie bisher keinen besonders großen Erfolg genießen konnte. „Hoffentlich, wenn der Erfolg einen Einschnitt macht, dann werde ich das tun. Dann gehe ich auf Tour“, kündigt der Sänger an.