Musik Robbie Williams kündigt intimstes Konzert seiner Karriere an

Robbie Williams - Better Man premiere 2025 - famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 18:00 Uhr

Robbie Williams hat sein bislang intimstes und kleinstes Konzert im Londoner Dingwalls für sein Album 'Britpop' angekündigt.

Der 51-jährige Sänger wird am 9. Oktober für einen einmaligen Auftritt in dem legendären Musikclub in Camden auf die Bühne gehen. Der kleine Auftritt soll die Veröffentlichung seines kommenden Albums ‚Britpop‘ feiern, das am folgenden Tag erscheint.

Robbie hat bestätigt, dass er im Rahmen des besonderen Konzerts sein neues Album vollständig spielen wird, zusammen mit jedem einzelnen Song aus seinem Debütalbum ‚Life Thru A Lens‘. Um frühzeitig Zugang zu Tickets für das einzigartige Event zu erhalten, müssen Fans entweder ‚Britpop‘ im offiziellen Store des ‚Rock DJ‘-Sängers vorbestellen oder ihre E-Mail-Adresse angeben.

Das Debüt von 1997 stürmte in Großbritannien an die Spitze der Charts und enthielt Klassiker wie ‚Angels‘ und ‚Let Me Entertain You‘. Die Sammlung enthält außerdem Fan-Lieblinge wie ‚Lazy Days‘, ‚Old Before I Die‘ und den gleichnamigen Titelsong. Neben den Singles ‚Rocket‘ – und dessen entspannter Balladen-Version ‚Pocket Rocket‘ – sowie ‚Spies‘ wird ‚Britpop‘ Kollaborationen mit Chris Martin von Coldplay, Supergrass-Star Gaz Coombes, dem Popduo Jesse Joy sowie Robbies ehemaligem Take-That-Bandkollegen Gary Barlow enthalten. Tony Iommi von Black Sabbath war bereits zuvor auf ‚Rocket‘ enthüllt worden.

Robbie sagte zuvor gegenüber ‚NME‘ über die überraschende Zusammenarbeit: „Wie glücklich bin ich? Die Dreistigkeit von uns beiden – [einer von Black Sabbath] auf einem Robbie-Williams-Song. Gott segne ihn dafür, dass er das getan hat, und Gott segne mich für meine Dreistigkeit!“

Komplette Tracklist für Robbie Williams – Britpop

1. Rocket

2. Spies

3. Pretty Face

4. Bite Your Tongue

5. Cocky

6. All My Life

7. Human

8. Morrissey

9. You

10. It’s OK Until The Drugs Stop Working

11. Pocket Rocket