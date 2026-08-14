Stars Robbie Williams spricht über neue Diagnose

Robbie Williams - Better Man premiere 2025 - famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.08.2026, 10:00 Uhr

Robbie Williams spricht über neue Diagnose.

Bei Robbie Williams wurde nach eigenen Angaben „ein bisschen Autismus“ diagnostiziert.

Der Sänger von ‚Angels‘, der offen über seine Probleme mit Angstzuständen und seine ADHS-Diagnose gesprochen hat, ist erleichtert über die Diagnose der neurologischen Entwicklungsstörung, die unter anderem die soziale Kommunikation beeinflussen kann. Sie gibt ihm nun eine Art „Freifahrtschein“, mit dem er seine „seltsamen“ Angewohnheiten erklären kann. Bei einer Fragerunde anlässlich der Herbst-/Winterpräsentation seiner Modemarke Hopeium bei Flannels sagte er laut ‚DailyMail Online‘: „Ich habe ADHS und gerade herausgefunden, dass ich auch ein bisschen Autismus habe, was ich tatsächlich verdammt gut finde, weil es so vieles erklärt. Es ist jetzt mein Freifahrtschein, und bei all dem seltsamen Scheiß, den ich mache, sage ich einfach: ‚Sorry, ich bin Autist.‘ Mit ADHS kannst du dich vollkommen und absolut zu 1000 Prozent auf etwas konzentrieren, aber bei allem anderen funktioniert das einfach überhaupt nicht. Fragt meine Kinder.“

Der 52-jährige Sänger, der mit seiner Ehefrau Ayda Field vier Kinder hat, hat für sich einen kreativen Weg gefunden, mit seinen aufdringlichen Gedanken umzugehen. Er erklärte: „Ich bin völlig besessen davon, Bilder zu erschaffen und lustige Dinge zu machen. Wenn ich Bilder und lustige Dinge erschaffe, denke ich nicht über mich selbst nach. Mein Gehirn ist unglaublich kreativ und kann sich mit allem auf der Welt beschäftigen, wovor man Angst hat oder was einen in Panik versetzt.“

Im Oktober hatte Robbie seine aufdringlichen Gedanken als eine Art „inneren Tourette“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine neurologische Erkrankung, die sich unter anderem durch unwillkürliche Tics äußern kann. In einer kommenden Folge des Podcasts ‚I’m ADHD! No You’re Not‘ mit Paul Whitehouse und Dr. Mine Conkbayir sagte er: „Mir ist gerade klar geworden, dass ich Tourette habe, aber es kommt nicht nach außen. Es sind aufdringliche Gedanken, die auftauchen. Ich bin neulich die Straße entlanggelaufen und habe erkannt, dass diese aufdringlichen Gedanken ein inneres Tourette sind. Es kommt einfach nicht heraus.“