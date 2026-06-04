Stars Shakira hat kein Interesse daran, einen neuen Mann kennenzulernen

Shakira at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2026, 14:00 Uhr

Shakira hat kein Interesse daran, einen neuen Mann kennenzulernen.

Shakira hat klargestellt, dass sie derzeit keinerlei Absicht hat, sich auf eine neue Beziehung einzulassen.

Die 49-jährige Sängerin gilt seit der Trennung vom Fußballspieler Gerard Piqué im Jahr 2022 als Single. Aus der Beziehung stammen ihre beiden Söhne Milan (13) und Sasha (11). In einem neuen Interview mit ‚People‘ erklärte die ‚She Wolf‘-Interpretin, dass Romantik momentan keine Rolle in ihrem Leben spiele: „Ich konzentriere mich einfach darauf, meine Kinder großzuziehen. Im Moment sehe ich das nicht.“ Ganz ausschließen möchte sie eine neue Liebe jedoch nicht: „Vielleicht, wenn sie älter sind.“

Shakira sprach außerdem darüber, wie sie ihren Liebeskummer in Musik verwandelt hat, um die Trennung zu verarbeiten. Gemeinsam mit dem Musikproduzenten Bizarrap veröffentlichte sie 2023 den Hit ‚Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53‘, dessen Text von ihrer Trennung von Gerard Piqué inspiriert war und auf Gerüchte über dessen angebliche Affäre anspielte. Sie sagte: „Das war reine Katharsis. Ich musste unbedingt über das schreiben, was ich durchgemacht habe, ohne mich selbst zu zensieren. Der Song war einfach so gut. Ich erinnere mich daran, wie wir im Studio dazu getanzt, gesprungen und gefeiert haben, weil wir wussten, was für einen Hit wir in den Händen hielten.“ Besonders überrascht war sie vom unmittelbaren Erfolg der Single: „Was ich nicht wusste, war, dass der Song am selben Tag, an dem wir ihn veröffentlichten, auf Platz eins bei Spotify landen würde.“ Der Titel habe ihr emotional sehr geholfen: „Es war sehr therapeutisch. Ich brauchte das. Nachdem der Song veröffentlicht war und ich ihn geschrieben hatte, fühlte ich mich leichter. Und viele Menschen, besonders viele Frauen, die etwas Ähnliches erlebt hatten, sagten mir, wie wichtig dieser Song für sie war.“

Shakira bereitet sich derzeit auf den letzten US-Abschnitt ihrer Las Mujeres Ya No Lloran World Tour vor, der am 13. Juni beginnt. Die Tour gilt inzwischen als die erfolgreichste Tournee einer lateinamerikanischen Künstlerin aller Zeiten und hat bislang mehr als 421,6 Millionen US-Dollar eingespielt. Shakira sagte dazu: „Es ist die beste Tour meines gesamten Lebens gewesen. Eine der verrücktesten Erfahrungen meiner Karriere.“