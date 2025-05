Musik Robbie Williams will eine ‚kreative Universität‘ gründen

Der Popsänger will sich in Zukunft weniger auf seine eigene Musik konzentrieren.

Robbie Williams hat vor, eine „kreative Universität“ zu gründen.

Der britische Sänger, der bereits mit 16 Jahren Teil der Band Take That wurde, glaubt, dass er „mit der Musik abgeschlossen“ hat – und möchte nun jungen Künstlern beibringen, welche Fähigkeiten sie abseits der Bühne brauchen, um erfolgreich und selbstbestimmt zu sein.

„Ich möchte den Studierenden alles beibringen, was ich hätte wissen sollen, als ich zum ersten Mal bei Take That einen Vertrag unterschrieben habe“, erklärte er gegenüber der britischen ‚Sunday Times‘.

Der Popstar fügte hinzu: „Ich meine, ich habe die Musik im Grunde durchgespielt. Ich liebe sie und ich werde weiterhin Songs schreiben und alles, aber ich glaube, ich will Menschen beibringen, wie man Manager wird, wie man Agent wird. Ich will ihnen zeigen, wie man Merchandise macht.“

Der 51-Jährige, der mit seiner Frau Ayda Field die Kinder Teddy (12), Charlie (10), Coco (6) und Beau (5) hat, fühlt sich oft unwohl im Umgang mit anderen Menschen – selbst mit einigen seiner engsten Freunde. „Es gibt ein bestimmtes Maß an Konzentration, das über meine Komfortzone hinausgeht, sobald ich irgendwo bin – außer mit meiner Frau, den Kindern oder meinen sehr, sehr, sehr guten Freunden“, räumte er ein. Robbie gestand: „Und selbst bei einigen dieser sehr, sehr, sehr guten Freunde fühle ich mich manchmal unwohl, wenn ich gerade in einer bestimmten Verfassung bin.“