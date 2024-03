Ungewöhnliches Trio Robert De Niro, Snoop Dogg und Austin Butler beim Dinner-Date

Robert De Niro, Snoop Dogg und Austin Butler sind scheinbar befreundet! (mia/spot)

SpotOn News | 31.03.2024, 20:01 Uhr

Ein besonderes Dinner hat sich am Freitag in Malibu ereignet, als Snoop Dogg, sein Sohn Cordell, Austin Butler und Robert De Niro gemeinsam zu Abend aßen. Was das ungewöhnliche Trio verbindet ist nicht klar - die Fotos dafür sind umso lustiger.

Ein ungewöhnliches Trio hat sich am Freitag den Followern von Snoop Doggs (52) Sohn Cordell Broadus (27) präsentiert: Offenbar hatten der Rapper und sein Nachwuchs ein ziemlich entspanntes Treffen mit den beiden Hollywood-Stars Austin Butler (32) und Robert De Niro (80) in einem Haus in Malibu.

Die Bilder und Videos, die Cordell Broadus davon auf Instagram postete, wirken extrem freundschaftlich. Auf einem sitzen alle Vier auf einer Bank – vor ihnen eine Dose und ein Aschenbecher – und lächeln. Der selbsternannte "Doggfather" und De Niro zeigen dabei lässig das Victory-Zeichen in die Kamera. Während der Rapper ein Feuerzeug in der Hand hält, guckt aus De Niros Jacke sogar ein kleiner Hund hervor. Ein Bild, wie man es nicht alle Tage sieht. Oder wie ein Follower in einem Kommentar treffend schreibt: "Snoop Dogg, Robert De Niro und Austin Butler gemeinsam beim Abendessen stand nicht auf meiner Bingo-Karte."

De Niro bringt Snoop Dogg zum Lachen

Wie gut sich die ungewöhnliche Kombination verstand, zeigt ein weiteres Video. Darauf posieren der Rapper und der "Der Pate"-Darsteller Arm in Arm miteinander für ein Foto, wobei De Niro seinen Kopf fast auf Snoop Doggs Schulter legt. Dabei sagt der Rapper: "Du wusstest nicht, dass ich auch italienisches Blut habe, oder?". De Niro antwortet schlagfertig: "Das war mir klar", woraufhin Snoop Dogg vor Lachen zu tanzen anfängt.

In der Bildunterschrift teilte Cordell Broadus außerdem mit, dass es sich bei dem Treffen um ein Abendessen gehandelt haben soll, bei dem "über Zahlen gesprochen" worden sei. Wie es zu dem Dinner in dieser Konstellation kam und was dabei genau Thema war, ist leider (noch) nicht bekannt.

Cordell ist das mittlere Kind von Snoop Dogg und seiner Frau Shante Broadus. Die beiden sind seit 1997 verheiratet und haben zudem den heute 29-jährigen Corde und die 24-jährige Cori großgezogen. Der Rapper hat zudem ein weiteres Kind aus einer früheren Beziehung, den 25-jährigen Julian. Mittlerweile ist er auch noch sechsfacher Großvater.