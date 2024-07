Film Robert Downey Jr: Neue Avengers-Rolle!

Robert Downey Jr at Comic Con July 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2024, 16:52 Uhr

Der 59-jährige Schauspieler wird erneut für einen Film des Marvel-Universums vor der Kamera stehen — allerdings nicht als Iron Man.

Robert Downey Jr. steht erneut für einen ‚Avengers‘-Film vor der Kamera – allerdings nicht als Iron Man.

Der 59-jährige Schauspieler, der den sarkastischen Superhelden seit dem ersten ‚Iron Man‘-Film aus 2008 in zahlreichen weiteren Produktionen verkörperte, wird demnächst schon wieder eine Rolle im ‚Avengers‘-Universum übernehmen. Seinen letzten Auftritt als Iron Man hatte Downey Jr. 2019 in ‚Endgame‘, wo sein Charakter Tony Stark einen tragischen Filmtod starb. Da er zweifelsohne zu den beliebtesten Darstellern des Franchises gehörte, wurde der Hollywoodstar jetzt kurzerhand für den Part des Bösewichts Victor Von Doom aka Dr. Doom engagiert, den er in den kommenden Filmen ‚Avengers: Doomsday‘ und ‚Avengers: Secret Wars‘ spielen wird. Das gaben Marvel-Boss Kevin Feige und die Regisseure Anthony und Joe Russo am Samstag (27. Juli) bei der Comic Con bekannt.

„Er ist potentiell einer der unterhaltsamsten Charaktere der Literaturgeschichte. Wenn wir das machen, dann brauchen wir den großartigsten Schauspieler der Welt“, kündigte Joe Russo geheimnisvoll an, bevor Robert Downey Jr., der zuvor bereits maskiert auf der Bühne stand, seinen Helm absetzte. „Neue Maske, gleiche Aufgabe“, scherzte der ehemalige Iron Man über seine neue Rolle. Der begeisterten Reaktion des Publikums zufolge schienen sich die anwesenden ‚Avengers‘-Fans derweil nicht daran zu stören, dass Downey Jr. abermals für die Filmreihe vor der Kamera stehen wird.