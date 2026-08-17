Stars Robert Downey Jr. schlüpft für neues Avengers-Abenteuer erneut in Iron-Mans Anzug

Robert Downey Jr as Iron Man - - 2016 - Captain America: Civil War - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.08.2026, 09:00 Uhr

Der Marvel-Star feiert eine Reunion mit seinen Superhelden-Kollegen. Anlass sind zwei aufwendige Disneyland-Attraktionen.

Robert Downey Jr. schlüpft erneut in die Rolle von Iron Man – gemeinsam mit zahlreichen weiteren Marvel-Stars.

Für das Jahr 2028 sind im Disneyland zwei große neue Avengers-Attraktionen geplant. Der 61-jährige Schauspieler wird erneut Tony Stark verkörpern. Das kündigte Disney bei seiner D23 Experiences-Präsentation an. Die Erweiterung des Avengers Campus im Disney California Adventure in Anaheim, Kalifornien, soll neben Downey Jr. auch Chris Hemsworth als Thor, Anthony Mackie als Captain America, Jeremy Renner als Hawkeye und Brie Larson als Captain Marvel umfassen. Die beiden neuen Attraktionen ‚Avengers Infinity Defense‘ und ‚Stark Flight Lab‘ sollen die Größe des Marvel-Themenbereichs verdoppeln.

Disney Imagineers zeigten den Fans am Samstag (15. August) außerdem Aufnahmen hinter den Kulissen, die die Schauspieler beim Drehen von Material für die Attraktionen zeigen. Die Szenen entstanden während der Dreharbeiten zu ‚Avengers: Doomsday‘ in London. Bei ‚Avengers Infinity Defense‘ werden die Besucher für eine Mission rekrutiert, bei der Iman Vellani erneut ihre Rolle als Kamala Khan alias Ms. Marvel übernimmt. Disney Imagineers erklärten die Handlung der Attraktion so: „Es liegt an euch, die Avengers zusammenzubringen und Thanos aufzuhalten.“ Die zweite Attraktion, ‚Stark Flight Lab‘, wird Robert Downey Jr., Anthony Mackie und Brie Larson als Ausbilder zeigen, die die Besucher durch ein Superheldentraining führen. „Sie werden eure Fluglehrer sein, während ihr erlebt, wie es sich anfühlt, wie ein Avenger zu trainieren“, hieß es weiter.

Disney hatte zuvor in seiner YouTube-Serie ‚We Call It Imagineering‘ einen ersten Einblick in die Technologie gegeben, die für ‚Stark Flight Lab‘ entwickelt wird. Die Attraktion kombiniert zwei unterschiedliche Systeme: eine lineare Schiene und Roboterarme, die auf beweglichen Schienenplattformen montiert sind. Auf den Aufnahmen waren Tester zu sehen, die in Fahrzeugen saßen, die an den Roboterarmen befestigt waren, während diese durch die Luft bewegt wurden. Sara Thacher, Executive Creative Director bei Walt Disney Imagineering, sagte: „Wir versuchen herauszufinden: Wie fühlt es sich an zu fliegen?“ Thacher fügte hinzu: „Wie können wir unseren Gästen dieses Gefühl vermitteln und gleichzeitig das nutzen, was diese riesigen Roboterarme alles können?“

Downey Jrs. Rückkehr als Tony Stark erfolgt, obwohl die Figur im Blockbuster ‚Avengers: Endgame‘ von 2019 starb. Iron Man opferte sich damals, um Thanos zu besiegen. Der Hollywood-Star spielte den milliardenschweren Superhelden erstmals 2008 im Film ‚Iron Man‘, mit dem das Marvel Cinematic Universe seinen Anfang nahm. Anschließend war er unter anderem in ‚The Avengers‘, ‚Avengers: Age of Ultron‘, ‚The First Avenger: Civil War‘, ‚Avengers: Infinity War‘ und ‚Avengers: Endgame‘ zu sehen.