In der Sendung verraten „Genau ihr Typ“: Shania Geiss gefällt ein ganz bestimmter Rennfahrer Schmetterlinge im Bauch bei Shania Geiss? In der neuen Folge von „Die Geissens“ plaudern ihre Familienmitglieder aus, dass die TV-Bekanntheit Interesse an einem Nachwuchs-Rennfahrer hat.