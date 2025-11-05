Film Robert Pattinson genoss die glühende Hitze am Set von ‚Dune: Part Three‘

Robert Pattinson - GO Campaign Gala - Nov 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2025, 11:00 Uhr

Robert Pattinson genoss die brennende Wüstenhitze am Set von ‚Dune: Part Three‘, weil sie ihn dazu zwang, loszulassen und zu entspannen.

Der 39-jährige Hollywoodstar, der für den dritten Teil des Science-Fiction-Epos zur Besetzung gestoßen ist, gab zu, dass die extremen Bedingungen ihm bei seiner Darstellung halfen, da er sich voll und ganz auf Regisseur Denis Villeneuve verlassen konnte. Pattinson erzählte ‚IndieWire‘: „Als ich ‚Dune‘ drehte, war es so heiß in der Wüste, dass ich einfach nichts infrage stellen konnte. Und es war unglaublich entspannend – mein Gehirn hat einfach nicht mehr funktioniert, kein einziger Gedanke, kein aktiver Gehirnzellenprozess. […] Ich fand das tatsächlich entspannend. Jetzt nehme ich diese Einstellung auch mit in andere Rollen.“

‚Dune‘-Star Zendaya hatte zuvor bereits über die herausfordernden Bedingungen bei den Dreharbeiten zu ‚Dune: Part Two‘ in Jordanien gesprochen und erzählt, dass sie wegen Dehydrierung einen Hitzeschlag erlitt. Die Schauspielerin sagte dem ‚W Magazine‘: „An einem Tag habe ich zu wenig getrunken und bekam einen Hitzeschlag. Mir war total übel. Ich erinnere mich, dass ich meine Mutter vom Badezimmerboden aus anrief und sagte: ‚Mir geht’s schrecklich.'“

Auch Austin Butler, der in ‚Dune: Part Two‘ mitspielte, sprach über die extremen Bedingungen beim Dreh und wie schwer es war, in der Hitze sein Kostüm zu tragen. Er erzählte ‚Entertainment Weekly‘: „Es waren 110 Grad Fahrenheit [über 43 °C] – so heiß. Ich trug eine Glatze mit einer Kappe darunter, und wir drehten zwischen zwei riesigen Hallen mit 60 Meter hohen grauen Wänden und Sand – das war wie in einer Mikrowelle. Es gab Leute, die wegen Hitzschlag zusammenbrachen. Und das war nur meine erste Woche.“ ‚Dune: Part Three‘ soll im Dezember 2026 in die Kinos kommen.