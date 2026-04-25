Film Michael B. Jordan soll in ‚Battlefield‘ mitspielen

Michael B. Jordan attends Warner Bros Pictures - Sinners - New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2026, 11:51 Uhr

Michael B. Jordan soll in 'Battlefield' mitspielen.

Michael B. Jordan wird voraussichtlich in der Verfilmung von ‚Battlefield‘ mitspielen.

Der 39-jährige Oscar-Preisträger arbeitet laut ‚The Hollywood Reporter‘ mit Christopher McQuarrie an einem Film, der auf der Militär-Videospielreihe von Electronic Arts basiert. McQuarrie wird das Projekt schreiben, inszenieren und produzieren, während Jordan ebenfalls als Produzent beteiligt sein und möglicherweise die Hauptrolle übernehmen soll. Auch EA ist an der Produktion beteiligt. ‚Battlefield‘ ist eine Militär-Ego-Shooter-Spielreihe, die von Battlefield Studios entwickelt wurde.

In der vergangenen Woche präsentierte McQuarrie das Projekt verschiedenen Studios und Streamingdiensten, darunter Apple und Sony. Ob Netflix beteiligt sein wird, ist unklar, da eine Kinoveröffentlichung Priorität haben soll. Die Reihe startete 2002 mit ‚Battlefield 1942‘, einem Spiel über den Zweiten Weltkrieg. Der jüngste Teil, ‚Battlefield 6‘, erschien im vergangenen Jahr. Außerdem wurde kürzlich bekannt, dass Jordan zusammen mit Austin Butler im ‚Miami Vice‘-Reboot von Joseph Kosinski spielen wird. Der neue Film mit dem Titel ‚Miami Vice ’85‘ soll im August 2027 erscheinen, die Produktion beginnt noch in diesem Jahr.

Jordan wird Ricardo „Rico“ Tubbs spielen, während Butler als James „Sonny“ Crockett zu sehen sein wird. Die beiden Detectives aus Südflorida wurden in der Originalserie (1984–1990) von Philip Michael Thomas und Don Johnson gespielt. In der Filmversion von 2006 unter der Regie von Michael Mann übernahmen Colin Farrell und Jamie Foxx die Rollen: ein Film, der zunächst gemischte Reaktionen erhielt, später aber Kultstatus erreichte.

Jordan, der kürzlich den Oscar als bester Hauptdarsteller für ‚Sinners‘ gewann, und Butler standen bereits im vergangenen Jahr in Verhandlungen und haben nun Verträge unterschrieben, nachdem das Projekt grünes Licht erhalten hat. Kosinski, bekannt für ‚Top Gun: Maverick‘ und ‚F1‘, sagte gegenüber ‚Variety‘: „Michael ist jemand, den ich schon lange bewundere und mit dem ich immer arbeiten wollte. Austin beweist gerade, dass er ein Schauspieler ist, den man im Auge behalten sollte. Ich habe seine Entscheidungen wirklich bewundert.“ ‚Miami Vice ’85‘ soll „den Glamour und die Korruption des Miami der mittleren 80er-Jahre“ zeigen und ist „inspiriert von der Pilotfolge und der ersten Staffel der wegweisenden Serie, die Kultur und Stil von Mode bis Film geprägt hat“. Kosinski und Dylan Clark produzieren den Film, das Drehbuch stammt von Dan Gilroy.