Stars Rod Stewart kündigt seinen Abschied von der Bühne an

Rod Stewart - JUNE 2025 - Glastonbury Festival - Legends Slot BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.09.2026, 18:00 Uhr

Rod Stewart wird mit einer letzten Tour seine Karriere als Live-Musiker beenden.

Rod Stewart beendet seine Bühnenkarriere nach mehr als 60 Jahren.

Der 81-jährige Sänger hat angekündigt, Live-Konzerte nach einer letzten Tour von April bis Juni 2027 endgültig hinter sich zu lassen. Rod Stewart bestätigte seine Pläne in einem emotionalen Statement und dankte seinen Fans dafür, dass sie ihm ein „außergewöhnliches Leben“ ermöglicht hätten. „Die Zeit ist gekommen, mich vom Leben auf Tour zu verabschieden. Nach mehr als sechs Jahrzehnten wird ‚The Final Encore‘ definitiv meine letzte Tour sein“, erklärte er.

Der ‚Maggie May‘-Künstler ergänzte, dass er seit seinem 19. Lebensjahr die Musik singe, die er liebe, und das Privileg gehabt habe, sie mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen. Nun hoffe er, seinen Fans im Gegenzug schöne Erinnerungen hinterlassen zu haben. „Deshalb möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um euch dafür zu danken, dass ihr dieses außergewöhnliche Leben möglich gemacht habt“, betonte er. „Ich hoffe, ihr seid dabei, damit ich mich auf die beste Art und Weise bei euch bedanken kann, die ich kenne … mit Musik und einer verdammt guten Show. Wir sehen uns dort.“

Stewarts Abschiedstour ‚The Final Encore‘ startet am 23. April in Dublin. Auf dem Tourplan stehen unter anderem Manchester, London, Berlin und Prag, bevor die Konzertreise am 24. Juli in Hannover endet. Der britische Musiker ist seit März mit seiner ‚One Last Time‘-Tour unterwegs, musste im Juni jedoch mehrere Konzerte absagen. Grund dafür waren eine akute Infektion der oberen Atemwege, eine Kehlkopfentzündung und eine Überlastung der Stimmbänder.

Weitere Auftritte sagte Stewart ab, nachdem er sich im vergangenen Monat einer Herzoperation unterzogen hatte. Sein Sprecher erklärte, die Ärzte seien mit seiner Genesung zufrieden und Stewart befinde sich auf einem guten Weg. Auf ärztlichen Rat hin werde er sich vier Wochen erholen, bevor er wieder auf die Bühne zurückkehre.