Ein starkes Team, Schlagerbooom, ... TV-Tipps am Samstag

"Ein starkes Team: Verzockt": Linett (Stefanie Stappenbeck, l.) hilft Sebastian (Matthi Faust), der in der Datscha niedergeschlagen wurde. (cg/spot)

SpotOn News | 19.10.2024, 06:01 Uhr

Das "starke Team" (ZDF) wird zu einem ausgebrannten Autowrack gerufen. Im Ersten feiert Florian Silbereisen den "Schlagerbooom 2024". Außerdem treten Joko und Klaas wieder zum "Duell um die Welt" (ProSieben) an.

20:15 Uhr, ZDF, Ein starkes Team: Verzockt, Krimi

In einem ausgebrannten Auto wird die Leiche von Anna Vogt (Claudia Eisinger) entdeckt. Das Team beginnt zu ermitteln und findet heraus, dass die Tote in Wirklichkeit jemand anderes ist. Der entscheidende Hinweis kommt von Sebastian (Matthi Faust), denn Anna Vogt ist seine Ex-Frau. Otto (Florian Martens) und Linett (Stefanie Stappenbeck) befragen Annas jetzigen Ehemann Tobias Sommer (Tobias Licht), der offensichtlich mehr über das Verschwinden seiner Frau weiß, als er zugibt.

20:15 Uhr, Das Erste, Schlagerbooom 2024 – Alles funkelt! Alles glitzert!, Musikshow

Mit der Eurovisionsfanfare und viel Feuerwerk beginnt der SCHLAGERBOOOM 2024! Über 20.000 Fans strömen nach Dortmund, um den Schlager zu feiern, wie es nur beim SCHLAGERBOOOM möglich ist. Die Westfalenhalle wird in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt, ganz nach dem Motto "Alles funkelt! Alles glitzert!". Florian Silbereisen präsentiert die größte TV-Schlagershow des Jahres mit Auftritten von Andrea Berg, Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Kerstin Ott, David Garrett, Howard Carpendale und vielen weiteren Stars sowie Überraschungen – und natürlich jeder Menge Hits zum Mitsingen und Mitfeiern!

20:15 Uhr, ProSieben, Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas, Wissensquiz

Der spektakuläre Wettkampf um den Weltmeister-Titel geht in die nächste Runde. Joko und Klaas treten mit ihren eigenen Teams zu einem globalen Duell an. Welches Team zeigt Mut, Kraft und Durchhaltevermögen? Wer stellt für den Gegner die schwierigsten Aufgaben zusammen? Die Reiserouten und Herausforderungen werden jeweils vom Rivalen festgelegt. Im Studio fällt dann die Entscheidung über Sieg oder Niederlage zwischen Joko und Klaas. Wer krönt sich am Ende zum Weltmeister?

20:15 Uhr, Sat.1, Die Eiskönigin 2, Animation

Elsa begibt sich mit ihren Freunden auf eine aufregende Reise. Obwohl es in Arendelle endlich friedlich ist, hört Elsa eine mysteriöse Stimme, die sie beunruhigt. Um die Quelle zu finden, beschließt sie, in den sagenumwobenen Zauberwald zu reisen, vor dem ihr Vater sie einst gewarnt hatte. Sie ist jedoch nicht allein unterwegs, sondern wird von Anna, Olaf, Kristoff und Sven begleitet.

21:45 Uhr, ZDF, Der Alte: Existenz, Krimiserie

Im Fußgängertunnel wird Dr. Peter Holm (Andreas Agler) tot aufgefunden. Der wohlhabende Arzt wurde in der Nacht zuvor brutal ermordet. Da Holm sowohl beruflich als auch privat in zahlreiche Konflikte verwickelt war, verfolgen die Ermittler verschiedene Spuren und stoßen auf zahlreiche Widersprüche in seinem Leben. Kommissar Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team vermuten, dass der Mörder aus dem nahen Umfeld des Opfers stammt, da die Brutalität der Tat auf tiefen Hass schließen lässt.