Film Ron Howard gesteht schwache Nerven wegen seines neuen Films ‚Eden‘

Ron Howard - February 2019 - Photoshot - Writers Guild Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2025, 09:00 Uhr

Der Regisseur ist besorgt, wie sein neuer Streifen beim Publikum ankommen wird.

Ron Howard machte es nervös, mit seinem Film ‚Eden‘ Neuland zu betreten.

Der 71-Jährige hat sich einen Ruf als einer der renommiertesten Regisseure Hollywoods erarbeitet, doch er gab zu, dass sein jüngstes Projekt ein „großes kreatives Risiko“ darstelle. Bei einer Vorführung der Cinema Society in New York sprach er darüber, wie ‚Eden‘ ihn aus seinem gewohnten Regie-Stil herausgerissen habe. „Dieser Film war ein großes kreatives Risiko. Er lag außerhalb meiner Komfortzone“, gestand er. Howard fügte hinzu: „Die meisten meiner Filme sind feierlich, während dieses Projekt eine Warnung ist. Es ist ein True-Crime-Thriller und ich bin so stolz darauf.“

Die Hauptrollen in ‚Eden‘ spielen Jude Law, Sydney Sweeney und Ana de Armas. Der Film erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe europäischer Auswanderer, die auf Floreana, einer der Galápagos-Inseln Ecuadors, ein neues Leben beginnen wollten. Doch die Siedler erkannten bald, dass nicht die raue Natur ihre größte Bedrohung war, sondern sie selbst.

Howard, vielleicht am bekanntesten für seine Regie bei ‚The Da Vinci Code – Sakrileg‘, erzählte, er sei vor etwa 15 Jahren während eines Familienurlaubs erstmals auf diese außergewöhnliche Geschichte gestoßen. „Wir waren im Museum der Galápagos-Inseln und ein ganzer Raum war diesem True-Crime-Thriller gewidmet – die Geschichte war einfach faszinierend“, berichtete er. „Ich fing an, alles darüber zu lesen; es war das Einzige, worüber wir beim Abendessen sprachen. Ich war so gefesselt davon. Ich habe buchstäblich angefangen, eine Film-Skizze auf meinem BlackBerry zu tippen.“

Anlässlich der Veröffentlichung von ‚Eden‘ blickte Howard auch auf persönliche und berufliche Meilensteine in diesem Jahr zurück. „Es ist mein 50. Hochzeitstag, das 40. Jubiläum der Gründung von Imagine Entertainment mit Brian Grazer, das 30. Jubiläum von ‚Apollo 13’… und ich habe eine Emmy-Nominierung in der Kategorie Gastdarsteller bekommen“, zählte er auf. „Es war also irgendwie ein erstaunliches Jahr.“