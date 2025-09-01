Musik Ronnie Wood kam ‚ziemlich unversehrt‘ durch seine ‚Drogenjahre‘

Ronnie Wood - The Rolling Stones - JUNE 2025 - AVALON - BST Hyde Park Festival - London BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2025, 14:00 Uhr

Der Rolling Stones-Gitarrist enthüllt dass er seinen Rausch "immer ins Kreative gesteckt" habe.

Ronnie Wood ist dankbar, dass sein Drogenkonsum keine langfristigen Auswirkungen auf sein künstlerisches Schaffen hatte.

Der Rolling Stones-Rocker konsumierte über Jahre Drogen wie Kokain und Heroin und trank zu viel Alkohol. Seit 2010 ist er nüchtern und glaubt, dass er seine Suchterkrankungen ohne allzu große Schäden überstanden hat, da er immer noch Musik machen und malen kann.

Gegenüber der Zeitung ‚The Times‘ erzählte der 78-Jährige: „Ich habe all die Drogen- und Trinkjahre ziemlich unversehrt überstanden, was die Qualität meiner Musik und Kunst angeht. Ich habe wirklich Glück, dass ich keine chaotischen Bilder oder verstimmten Songs gemacht habe.“

Ronnie verglich seine Probleme auch mit denen seines ehemaligen Nachbarn in Los Angeles, Sly Stone, der im Juni im Alter von 82 Jahren gestorben war. Der Sly and the Family Stone-Musiker habe zugelassen, dass seine Suchtprobleme seine Karriere beeinflussten.

„Es lief bei ihm schief, weil er den Ruf bekam, nicht zu seinen Auftritten zu erscheinen“, enthüllte Ronnie. „Ich habe die Zähne zusammengebissen und mich für die Arbeit zusammengekratzt, egal in welchem Zustand ich war. Ich sagte zu mir selbst: ‚Okay, jetzt musst du dich zusammenreißen und spielen.'“ Der Gitarrist fügte hinzu: „Er wusste nicht, wo er aufhören sollte, ich zum Glück schon. Er hätte fast alles zerstört, er war einfach so high. Ich habe meinen Rausch immer ins Kreative gesteckt.“