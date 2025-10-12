Musik Ronnie Wood verrät: Neue Musik von den Faces ist in Arbeit

Bang Showbiz | 12.10.2025, 14:34 Uhr

Ronnie Wood und Sir Rod Stewart arbeiten an neuen Songs für Faces.

Die Band, bekannt durch Hits wie ‚Stay with Me‘ und gegründet 1969 nach dem Ausstieg von Steve Marriott aus den Small Faces, hat bereits „eine gute Sammlung“ neuer Stücke in der Pipeline. Doch der Gitarrist der Rolling Stones gab zu, dass es schwierig sei, ihre Zeitpläne unter einen Hut zu bringen, um das erhoffte Album fertigzustellen. Im Gespräch mit Lauren Laverne in der BBC-Radiosendung ‚Desert Island Discs‘ sagte Ronnie: „Wir würden das wirklich gern machen. Wir haben diese Songs, an denen wir schon damals gearbeitet haben, aber es ist schwer, unsere Zeiten abzustimmen. Wenn wir es schaffen, wieder gemeinsam ins Studio zu gehen, werden wir diese Songs fertigstellen. Wir haben schon eine gute Sammlung an Liedern beisammen.“

Ronnie erinnerte sich außerdem daran, wie die Faces auf Tour oft andere Bands imitieren mussten, weil sie wegen ihres wilden Lebensstils aus vielen Hotels „verbannt“ worden waren. Er gestand: „Wir durften in keinem Hotel mehr übernachten. Wir mussten uns immer als Fleetwood Mac einchecken. Der Höhepunkt war in Detroit. Da war eine Frau namens Ramona an der Rezeption. Sie hat uns bei der Polizei gemeldet, nur weil wir das Hotelzimmer in den Flur verlegt hatten. Wir hatten einfach ganz ruhig die Möbel draußen aufgebaut.“ Ein kurzes Gespräch mit dem Hotelmanager, der die Möbel im Flur mit Humor aufnahm, entspannte die Situation jedoch. „Er sagte nur: ‚Sehr schön, aber es sollte besser verschwunden sein, wenn ich zurückkomme‘ und stieg wieder in den Aufzug“, berichtete Ronnie weiter.

Der 78-jährige Musiker verriet außerdem, dass Rolling-Stones-Fans nicht mehr lange auf das Nachfolgealbum von ‚Hackney Diamonds‘ (2023) warten müssen. Er gab preis: „Wir heben die Messlatte ständig höher und auf wundersame Weise steigt sie immer weiter. Wir haben gerade ein neues Album fertiggestellt, was sehr aufregend ist. Wir sind jetzt beim Abmischen… also würde ich sagen: Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres.“