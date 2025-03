Stars Rosie O’Donnell: Neues Leben in Irland

Rosie ODonnell - March 2025 - TikTok - move to Ireland - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2025, 09:00 Uhr

Rosie O’Donnell hat die Vereinigten Staaten verlassen, um in Irland zu leben

Die 62-jährige Komikerin verriet am Dienstag, dass sie und ihr jüngstes Kind Clay (12) vor fast zwei Monaten nach dem Wahlsieg von Donald Trump über den großen Teich gezogen sind.

In einem Video, das sie auf TikTok veröffentlichte, sagte sie: „Wir sind am 15. Januar hierher gezogen, und ich muss sagen, es ist einfach wunderbar. Die Menschen sind so liebevoll, so freundlich und so aufnahmebereit, und ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin dabei, meine irische Staatsbürgerschaft zu bekommen, da ich irische Großeltern habe, und das ist es, was ich tue.“ Sie fügte hinzu: „Und obwohl ich nie jemand war, der dachte, ich würde in ein anderes Land ziehen, dachte ich, das wäre das Beste für mich und mein 12-jähriges Kind. Hier sind wir, hier sind wir.“

Die ‚Harriet the Spy‘-Darstellerin, die auch Adoptivmutter von Parker (29), Chelsea (27), Blake (25) und der 22-jährigen Vivienne ist, sei glücklich“ mit ihrer neuen Heimat, auch wenn sie ihre anderen Kinder vermisse. Sie werde jedoch nur dann über eine Rückkehr in die USA nachdenken, wenn sie es für „sicher“ halte. „Wissen Sie, ich bin glücklich. Clay ist glücklich. Ich vermisse meine anderen Kinder. Ich vermisse meine Freunde. Ich vermisse viele Dinge des Lebens zu Hause, und ich versuche, hier in diesem schönen Land ein Zuhause zu finden, und wenn es sicher ist , dass alle Bürger in Amerika die gleichen Rechte haben, dann werden wir überlegen, ob wir zurückkommen.“